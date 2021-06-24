Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 июня 2021: вице-губернаторы Кубани привились от коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани не прекращается массовая вакцинация населения. Она стартовала более полугода назад – в конце 2020-го. За это время вакцину от страшной инфекции получили сотни тысяч жителей Кубани. Уже скоро эта цифра перевалит за миллион.

В Краснодаре даже продлили график работы мобильных пунктов. Они расположены в торговых центрах краевой столицы. Благодаря этому желающим привиться не придется отстаивать огромные очереди.

Первый компонент вакцины «Спутник V» получили вице-губернаторы региона Андрей Алексеенко, Игорь Галась и Анна Минькова. Она отметила, что в ноябре прошлого года коронавирусом переболела вся ее семья. Тяжелее всего пришлось маленьким детям – взрослые перенесли инфекцию сильно легче.

- Сегодня ситуация действительно обостряется не только с точки зрения роста количества зараженных, но и того, как протекает заболевание. Люди попадают в реанимацию с 80% поражения легких. Индийский штамм поражает людей младшего возраста. В больницу попадают люди до 40 лет в тяжелом состоянии, – сказала Анна Минькова.

Остановить инфекцию может массовая вакцинация населения. Благодаря ей на Кубани появится коллективный иммунитет. Он должен возникнуть, когда прививку от COVID-19 сделают минимум 60% взрослого населения Краснодарского края.

Получить вакцину можно в 239 пунктах на Кубани. График работы учреждений есть на сайте регионального минздрава.

По данным «КП» – Кубань», за предыдущие сутки на Кубани положительный тест на COVID-19 получили 120 человек – рекордный показатель заболеваемости в Краснодарском крае за несколько месяцев.

Самыми зараженными городами Кубани за минувшие сутки стали Краснодар, Новороссийск и Сочи. Здесь COVID-19 был подтвержден у 21 человек, 16 и 13 человек соответственно.

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