На какие новостройки в Краснодаре выдают разрешения

Под комплексным освоением территории власти подразумевают не только строительство детсадов, но и создание всей остальной инфраструктуры для жизни людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году власти Краснодарского края существенно ужесточили градостроительную политику. Фактически разрешения на строительство перестали выдавать тем застройщикам, которые не хотели учитывать социальные объекты в проектах планировки и вообще не заботились о благоустройстве новых микрорайонов. И теперь «зеленый свет» дают лишь проектам и девелоперам, занимающимся комплексным освоением территории. Что это такое, почему это важно и как реализуется в Краснодаре – в нашем материале.

«Застройщики должны быть социально ответственными»

Только за последние пару лет в Краснодаре выдали больше сотни разрешений на строительство с нарушениями закона. Эту цифру недавно озвучил главный архитектор региона Илья Поздняков. Как правило, превышалась допустимая плотность застройки, не учитывались парковки и требуемое количество мест в школах и детских садах. Впрочем, схожая ситуация и во многих других городах Кубани – в Сочи после засилия самостройщиков вообще ввели мораторий на выдачу новых разрешений. В Анапе полного запрета нет, но ни одному новому ЖК в 2021 году добро все равно не дали.

При этом власти постоянно говорят о том, что не ставят целью вообще не выдавать разрешения. Просто получать их будут застройщики, готовые заниматься так называемым комплексным освоением территории (КОТ).

- Современные микрорайоны, не обеспеченные социальными объектами, парковками, зелеными зонами, Краснодару не нужны. Нам важно, чтобы на Кубани развивался строительный бизнес, это один из локомотивов экономики. Но не менее важно, чтобы крупные застройщики были социально ответственными. И вместе с нами участвовали в создании для людей по-настоящему комфортных условий, - высказался о ситуации в столице Кубани губернатор Вениамин Кондратьев.

Иначе говоря, строить надо меньше, но комплекснее. По итогам первого квартала объемы жилищного строительства в крае уже снизились на 8,9%. Но это сокращение, на которое власти готовы пойти, чтобы решить инфраструктурные проблемы, и, главное – не создать новые.

Что значит комплексное?

- На самом деле, под комплексным освоением территории имеется ввиду застройка площадью более 1 миллиона квадратных метров. В Краснодаре таких проектов, конечно нет, и речь идет немного о другом. А именно – о жилых комплексах, возводимых на свободных землях, вне уже существующей застройки. И вот таких достаточно много, - объясняет генеральный директор аналитической компании Macon Илья Володько.

Отсюда логичным образом выходит, что на «свободных землях» никакой инфраструктуры нет, либо она находится слишком далеко. А, значит, ее придется создавать застройщику.

И это требует огромных денежных затрат уже на первом этапе реализации проекта, позволить которые себе смогут лишь довольно крупные девелоперы. Именно они и будут получать разрешения на строительство новых ЖК. А те, кто не готов нести эти расходы – просто уйдут с краснодарского рынка.

Подорожает ли «квадрат»?

Конечно же, все эти расходы застройщики так или иначе закладывают в конечную стоимость квадратного метра жилья. Но, по мнению экспертов, на цену подобные затраты влияют не так уж сильно. Да, на первом этапе придется потратиться, но зато потом девелопер легко покроет издержки за счет масштабов строительства и продаж квартир.

- Не думаю, что именно переход рынка на комплексное освоение территорий как-то сильно повлияет на цену квадратного метра. Для девелопера все равно выгодно заходить в такие проекты, - считает Илья Володько.

Тем не менее, расти цены будут, считает руководитель риэлторского агентства Оксана Солдатова. Однако тренд уже задан – точечная застройка в Краснодаре постепенно уходит в прошлое, а компании, которые хотят ей заниматься, переходят на возведение небольших коттеджных поселков.

Строить и жить помогать

В строительных компаниях соглашаются с тем, что заниматься строительством социальной инфраструктуры и благоустройством в новых микрорайонах – это зачастую необходимость. Например, девелопер «ЮгСтройИмпериал» также предусмотрел возведение в своих ЖК трех детских садов и школы на 1550 мест. А также вложил несколько миллионов рублей в восстановление инженерной сети на улице Старокубанской и установку 33 фонарей. Ведь, хотя территория самого жилого комплекса была освещена, этого недостаточно – люди из необходимости будут гулять и по прилежащим улицам, которые тоже должны быть безопасными.

- Когда застройщик обратился к жителям с просьбой рассказать им о проблемах и высказать пожелания, то, конечно, мы написали про освещение. До этого уже обращались с этой проблемой в администрацию, но там сказали, что территория находится в частном владении, так что мэрия установить фонари не может. К счастью, строительная компания нас услышала и решила вопрос, - рассказала жительница ЖК «Элегант» на Старокубанской Асмик Лапченко-Багдасарян.

В компании «Неометрия» также отметили, что при планировании объектов учитывают будущие потребности жителей. В частности, уже проектируется детский сад на 550 мест в микрорайоне Кудепста в Сочи. А еще рядом со своим жилым комплексом «Флора» девелопер создаст набережную – большую прогулочную зону с беседками, озеленением и игровой площадкой. Доступ к ней будет и у собственников ЖК, и у горожан.

Иначе говоря, благоустройство должно быть не только «для своих», а для всех жителей района. Ведь им в любом случае нужно будет делить между собой инфраструктуру. А другой важный аспект заключается в том, что, когда застройщик заходит на территорию, то он должен слышать и местных жителей, и покупателей квартир. Решать проблемы, о которых ему говорят, и находить баланс – только в этом случае жизнь на этой территории будет комфортной для всех.

Все равно выгодно

Оксана Солдатова отмечает, что с точки зрения покупки квартиры людям всегда было важно две вещи – закрытая территория и наличие социальных объектов рядом с ЖК.

- Есть большое количество исследований, результаты которых показывают, что инфраструктура при выборе объекта для людей всегда стоит на первом месте, - соглашается Илья Володько. – И речь не только о социальной – школах и детских садах. А об условиях жизни во всем районе. Наличии необходимых коммерческих площадей, парков и скверов, остановок общественного транспорта.

По словам эксперта, несмотря на то, что разница в цене квадратного метра в ЖК с инфраструктурой и без может достигать 30-40 процентов, как правило, люди готовы платить больше денег за район, в котором смогут комфортно жить. Соответственно, и девелоперы готовы нести эти расходы.

- На самом деле, дело не столько в требованиях власти к обеспечению районов инфраструктурой, сколько в рыночных тенденциях – многие девелоперы строили детские сады и дороги в своих районах еще до того, как администрация стала на это настаивать. И сейчас у большинства застройщиков есть готовность этим заниматься и нести сопутствующие издержки, - уверен Илья Володько.

Словом, сегодня и власть, и девелоперы понимают, что застройка – это сделка, в рамках которой инвестор получает прибыль от продаж квартир, но взамен должен что-то дать городу. Будь то набережная, освещение или детский сад. И только в этом случае сделка будет честной.

КОНКРЕТНО

- Создание инфраструктуры на территории ЖК не так сильно сказывается на цене квадратного метра, считают эксперты;

- Разница в цене между ЖК с инфраструктурой и без нее может составлять 30-40%, но люди готовы платить за комфорт;

- Застройщики, не готовые заниматься комплексной застройкой, уйдут с краснодарского рынка;

- 100 разрешений на строительство в Краснодаре за последние два года были выданы с нарушениями.