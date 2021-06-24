Июньский беби-бум. Футболисты «Краснодара» стали отцами, пока были на сборах в Австрии и Подмосковье

Матвей Сафонов вместе с супругой Анастасией Фото: instagram.com/motya_39

Сейчас футболисты «Краснодар» находятся на сборах в Австрии. Там команда готовится к новому сезону. Это обычная практика для российских клубов.

Обычно на первый сбор игрокам разрешают взять с собой жен. Только из-за ковидных ограничений уже второй год футболисты летают одним. Так шансы на всплеск заболеваемости в коллективе близки к нулю.

Фото: twitter.com/FCKrasnodar

Команда находятся в так называемом пузыре. Она не покидает пределы базы и общается только с сотрудниками отеля и базы, которые имеют ковидные паспорта.

Только график сборов никак не влияет на радостные события. Сразу два игрока «Краснодара» стали отцами за неделю.

«Июньский бейбибум», – отшутилась пресс-служба «Краснодара».

Открыл бейбибум Матвей Сафонов. Вместе со сборной России вратарь «Краснодара» был на базе в Новогородске. Там команда Станислава Черчесова готовилась к последней игре группового этапа Евро – против датчан. О случившемся голкипер узнал по телефону.

- Девочка, – расплылся в улыбке Матвей, отвечая на вопрос о поле ребенка. – Назвали Майя. Прост имя нравится. Это только что произошло. Я еще осознать не успел, а вы уже меня вытянули на видео. Сейчас пройдет время, наступит осознание. Но я очень счастлив и рад этому события. Это переломный момент в жизни. Сейчас много всего происходит. Я точно могу сказать, что я счастлив.

Спустя три дня поздравления принимал еще один игрок сборной России Юрий Газинский. Он попал в расширенный состав национальной команды, но не поехал на Евро.

Вместе с «Краснодаром» полузащитник улетел на сборы в Австрию. Там он узнал о радостном событии. Если Матвей впервые стал отцом, то для Юрия это уже второй ребенок, и тоже девочка.

- Я счастливый человек, я дважды папа, – с трудом сдерживал слезы на камеру Газинский. – Это очень важное событие в жизни. Тем более двойной праздник. У супруги был юбилей. Утром поздравил ее, а днем она подарил мне дочку. Эмоции переполняют. Слезы радости. Я рад, что это случилось со мной.

Имя малышке Александра и Юрий еще не выбрали. Они сделают это в ближайшее время – сразу после выписки девушки из роддома.

Кстати, это уже вторая дочка для Газинских. В 2016 году на свет появилась девочка София.

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