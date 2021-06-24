В Сириусе для жителей и гостей откроется городской спортивный парк

На фото: Дмитрий Савин

В Сириусе для жителей и гостей отроется городской спортивный парк. Это подарок курорту от фонда «Талант и успех» и федеральной территории, сообщил журналистам заместитель руководителя фонда «Талант и успех» Дмитрий Савин.

- Мы планируем завершить строительные работы примерно через полтора месяца. В середине августа намечено открыть парк. Это будет городская общедоступная территория активного отдыха и спорта, - уточнил Дмитрий Савин.

Появились снимки будущего парка

Одной из главных точек притяжения парка станет открытый всесезонный видовой бассейн, который специально поднят на 2,5 метра над землей. С него открывается вид на Имеретинскую бухту. Бассейн сможет работать круглогодично, благодаря инновационной системе подогрева и очистки воды.

На территории ведется благоустройство

Фитнес зал тоже имеет панорамные окна. Занимаясь в нем танцами, йогой, пилатесом можно наблюдать закат на море.

Строительство фитнес центра

Кроме того, в парке оборудованы разнообразные игровые спортивные площадки . для мини-футбола с травяным газоном, для баскетбола, волейбола и стритбола - со специальным прорезиненным покрытием и песчаный корт для пляжного волейбола.

- Парк еще не открылся, а к нему уже проявляют интерес спортивные Федерации и крупные агентства, которые организуют и проводят соревнования по пляжным и «уличным» видам спорта, - обратил внимание Дмитрий Савин.

Всесезонный видовой бассейн

Жители Сочи и туристы смогут заниматься на современных тренажерах для кроссфита или проходить фитнес-полосу препятствий.

- Учтены интересы всех возрастов: предусмотрены площадки и для малышей и людей старшего поколения. При проектировании мы не забыли никого! - подчеркнул Дмитрий Савин.

В центре парка расположена сцена для брейк-данса и других уличных танцев, которые уже являются олимпийскими дисциплинами. Здесь же будут выступать и местные артисты, создавая гостям праздничное настроение.

- Мы хотим создать в парке максимально демократичную обстановку, - отмечает Дмитрий Савин.

Гордость новой зоны отдыха - универсальная трибуна и мини-стадион, на котором можно проводить и концерты и соревнования по любым видам спорта, включая пляжный волейбол, мини-футбол, теннис.

Это будет одна из лучших зон отдыха в Сириусе

Общая площадь парка - более 4 га. И каждый метр территории используется максимально, чтобы разнообразить спортивный досуг горожан и отдыхающих.

- Мы постарались заложить сюда лучшие образцы парков для активного отдыха, переняли опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани. Уверен, что это место в ближайшей перспективе станет центром спортивной жизни федеральной территории Сириус и курорта Сочи, - заключил заместитель руководителя фонда «Талант и успех».