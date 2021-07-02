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Происшествия2 июля 2021 11:21

Десятки пострадавших: жители Кубани занимают миллионы дочке бизнесмена, а она не возвращает

Девушки поделились своими историями, чтобы на уловки не попались другие
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Местные жители рассказали свои истории, чтобы другие не попались на уловки этой женщины и не остались без своих денег

Местные жители рассказали свои истории, чтобы другие не попались на уловки этой женщины и не остались без своих денег

Анастасия Горшкова – мама двоих детей, она работает юристом в Тихорецке, но попалась на развод. Ее кинула девушка, которую Настя считала хорошей знакомой.

Но таких, как она, в городе – десятки человек. И сейчас в полиции Тихорецка лежат более 10 заявлений от разных жителей на Карину Мкртумян, дочь местного бизнесмена и владельца пекарни.

- Несколько лет назад мы с Кариной познакомились в магазине, - рассказывает Анастасия Горшкова. Она тогда работала продавцом, но я думала, что она владелица точки. Она брала у меня небольшие суммы в долг, потом отдавала их, - рассказывает Анастасия. - А когда Карина узнала, что я хочу взять ипотеку, попросила взять в кредит сумму больше, чтобы занять ей. Обещала вернуть с процентами в короткий срок.

Так для "хорошей знакомой" Анастасия взяла в банке 600 тысяч рублей. Первое время Карина отдавала деньги по частям, но через несколько месяцев, по словам Анастасии, Карина просто перестала выходить на связь.

- Она лишь иногда перечисляла от 3 до 5 тысяч раз в несколько месяцев, а потом пропала. Я пошла в полицию, но в возбуждении дела мне отказали, - рассказывает Анастасия.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится: «Умысла обмануть Горшкову у Мкртумян не было. Она потеряла работу и не смогла вовремя вернуть денежные средства, обязуется возвратить их в кратчайший срок».

Деньги Горшковой так и не вернули.

Хотела заработать на недвижимость

Еще одна «жертва» бизнес-леди - Инесса Воронина. С Кариной Мкртумян ее свел общий знакомый.

- С Кариной меня познакомил наш общий друг Сергей Решетняков, - рассказывает Инесса. – Когда мы сдружились, она сказала, что ей нужны деньги на развитие бизнеса. Она брала у меня наличку, а потом отдавала маленькими суммами. Я видела, что деньги возвращаются и она постоянно обещала больше заработать на моих вложениях. Карина говорила, что сможет в счёт моих долгов приобрести на моё имя квартиру. Она всегда подтверждала все какими-то бумагами и проектами, что находится в тесных отношениях с высокопоставленными людьми из Москвы, которые занимаются строительством недвижимости по Краснодарскому краю.

Девушка отметила, что у Карины, видимо, есть дар психологического воздействия и убеждения людей.

- Я была как под гипнозом. В общей сложности с кредитом, который я для неё взяла, сумма долга оказалась около 750 тысяч рублей. Но ни квартиры, ни денег я в итоге не увидела. По данному факту возбуждали дело, но его закрыли, а нас, пострадавших, даже не оповестили, - заключила Инесса.

Карина и этой девушке вернула "копейки", а остальное отдавать не торопится.

По доброй воли отдала больше 300 тысяч

На Карину Мкртумян пожаловалась и Анастасия Казакова. Она рассказала, что с этой женщиной ее свела общая знакомая.

- Нас познакомила родственница, сказала, что нужно помочь хорошей девочке. Поэтому подозрений на обман не было. Она попросила 130 тысяч на месяц. Через 30 дней привезла только 10 тысяч и сказала, что нужно еще 70. Я дала, она обладает, какой-то необъяснимой силой убеждения, - поделилась с "КП" девушка.

Анастасия отметила, что Карина пропала с деньгами на год, но потом снова объявилась.

- Мы ей звонили, но она потом сама приехала с документами на дом. Сказала, что в Ставропольском крае продает недвижимость, но ей нужно погасить коммуналку, нужны деньги, когда долги отдаст, продаст долг, тогда вернет нам всю сумму в полном объеме. Не знаю, что нами двигало, но мы с мужем посовещались и дали ей еще 50 тысяч, - рассказала Анастасия.

Девушка убеждена, что Карина обладает навыками гипноза. Потому что и на этом "выливания" денег не закончились.

- Позже она приехала и сказала, что ей нужно 50 тысяч, чтобы просто показать кому-то, что они есть. Мы повелись, - поникла Настя. - Карина часто говорила чушь, но ей люди почему-то верили. Она каждый раз объясняла что-то новое: то они покупают кирпичный завод, а после сделки отдадут деньги, то она становится суррогатной матерью и пьет таблетки, а после рождения ребенка ей прилетит сумма, с которой она выплатит. То есть постоянно растягивает время и делает это осознанно.

Осталась без машины и без денег

Без денег осталась и другая местная жительница – Галина Яроцкая.

- С Кариной Мкртумян мы жили по соседству, а с детьми ходили играть на одну площадку, - рассказывает Галина. - 10 лет назад я продала свою машину - «десятку», хотела купить новую, собиралась за ней ехать в Краснодар. Карина знала, что у меня есть наличка, она падала на колени и просила дать в долг. Ей нужны деньги на три недели, чтобы не остановилась пекарня ее отца. В залог она принесла ПТС на машину бывшего мужа и документы на дом своего тестя. Я знала про существование пекарни, потому здание ее отец арендовал здание у моего родного брата, поэтому согласилась. Но Карина исчезла вместе с деньгами. Позже я отправилась к ее отцу, но он лишь развел руками и сказал, что отправил дочь на заработки в Ставропольский край.

Галина Яроцкая забыла про деньги и новую машину.

- А недавно я узнала, что Карина вернулась в Тихорецк и продолжила, как я считаю, обманывать людей, - говорит девушка. - Тогда я написала заявление в полицию, и даже дело возбудили, но также быстро его и свернули – в связи с истечением срока давности.

Продала чужой трактор и забрала у бабушки «гробовые»

Стоит отметить, что за то время пока Мкртумян была в Ставропольском крае, там она тоже успела «наследить». Видимо, чтобы затаиться, она укатила в станицу Бекешевскую и открыла свой бизнес.

- Карина взяла в аренду помещение, оборудование и стала печь хлеб. Также занималась какими-то полевыми работами. И вот ей понадобился трактор, а местные ко мне послали – знали, что от мужа после развода осталась техника. Она попросила трактор с прицепом в аренду. Хоть я иногда и сама на нем ездила, не отказала, деньги на ремонт нужны были, думала, насобираю, - начала рассказ 70-летняя Надежда Константинова.

Через несколько месяцев выяснилось, что Карина просто продала арендованную технику.

- Когда эта дамочка пришла за трактором попросила на него документы. Говорит: остановят меня полицейские, а предоставить нечего будет. Ну, я подумала, действительно, не подставлять же человека. И отдала, все что было. А она взяла и продала его…вместе с прицепом, - вздыхает Надежда Николаевна.

Дело дошло до суда. Карину все-таки осудили. Но и тут все оказалось не так гладко.

- Она на коленях стояла перед судьей, клялась, что все выплатит. Ей назначили штраф в размере 480. Прошло 6 лет, за это время мне не было перечислено ни копейки. Я недавно стала снова жаловаться, но мне везде отказывают по истечению давности. Так я и осталась без ремонта и без техники, - пояснила Константинова.

Надежда также рассказала, что на Ставрополье от Мкртумян пострадали чуть ли ни десятки человек.

- Карина назанимала и у жителей не только станицы Бекешевской, но и соседней – Суворовской. Ориентировалась на пожилых людей и людей с достатком. У одной из бабушек даже забрала «гробовые», которые старушка копила себе на похороны, - вздыхая вспоминает Надежда Константинова.

А когда люди, которых она кинула, взбунтовали, женщина ночью сбежала из Ставрополья.

- Однажды Карина поняла, что «пахнет жареным». Ночью она вывезла дорогую арендованную технику и уехала. Предположительно, ее тоже продала. Сейчас хозяева также пытаются доказать ее вину, но все тщетно, - заключила 70-летняя жительница соседнего региона.

Кстати, по нашим данным, каждый раз, когда дела в отношении Карины Мкртумян доходили до суда, ей делали снисхождение – малолетние дети.

Дела в отношении Мкртумян в Ставропольском крае 2012-2013 год

Дела в отношении Мкртумян в Ставропольском крае 2012-2013 год

- Сейчас Карина беременна третьим, она работает в Тихорецке продавцом в одном из магазинов, - рассказывает Анастасия Горшкова. – А мы - все пострадавшие, - намерены подать коллективную жалобу на нее в полицию. Но пока правоохранители настойчиво ссылаются на то, что такие вопросы решаются в гражданско-правовом поле.

ЧТО ЕЩЕ

На сайте УФССП в отношении Мкртумян открыто порядка 30 неоплаченных исполнительных листов – взыскания имущественного характера в пользу физлиц, госпошлина суда, кредиты, уголовный штраф, а также ущерб, причиненный за нарушение лесного законодательства. Только официальные долги, проходящие через приставов, у Карины превышают 3,5 млн рублей.

Одна из страниц с сайта УФССП

Одна из страниц с сайта УФССП

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю отказались от комментариев, потому что несколько материалов в отношении Мкртумян сейчас в суде в рамках гражданского процесса и к деятельности полиции в настоящее время не относятся.

Дела в отношении Мкртумян в Тихорецке 2017 год. В 2021 году в производстве находится еще 6 материалов

Дела в отношении Мкртумян в Тихорецке 2017 год. В 2021 году в производстве находится еще 6 материалов

Публикация будет направлена для проверки в прокуратуру.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Правоохранители в этом случае формально подошли к ситуации"

- Мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Если рассмотрим ситуацию с Мкртумян, то в сухом остатке получаем следующее: по мнению правоохранительных органов, граждане передавали свою имущество добровольно, на основе неких устных договоренностей поэтому, по их мнению, в действиях сторон они усматривают гражданско-правовые отношения, но не хищение, - отмечает адвокат адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - Поэтому они выносят стереотипные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Это очевидная слепота к закону и фактам. Договоры Карина Мкртумян не заключала, то есть она не собиралась исполнять договоренности и возвращать деньги, вводя граждан в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием. Вырученные деньги во всех случаях присвоила себе, то есть вводила людей в заблуждение и заведомо не намеревалась возвращать долг и исполнять обязательства, обращая чужое имущество в свою пользу. Все факты сложившейся ситуации свидетельствуют о мошеннических действиях.

ЧППроисшествия: ЧП