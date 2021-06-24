Свободен от COVID-19: Первый самый безопасный от заразы ресторан появился в Краснодарском крае

В ресторане все привились от ковида Фото: Андрей АБРАМОВ

Такой гражданской сознательности можно только позавидовать. Один из известных в Новороссийске ресторанов вакцинировал от коронавируса сразу весь свой коллектив.

- Ни один из сотрудников не отказался. Как только было заявлено, что эта мера обязательна, было принято решение пригласить к нам бригаду медиков, - рассказывает администратор заведения Ольга.

К слову, сфера обслуживания, к которой относятся предприятия общепита, попала в тот самый обязательный перечень вакцинации от COVID-19. Помимо них, до 23 июля обязаны быть привиты педагоги, медики, продавцы магазинов, водители общественного транспорта, работники туристической сферы и представители других "контактных" профессий.

В ресторане "свободном от COVID-19 - теперь используют этот слоган, как удачный маркетинговый ход. Этот статус, по решению городских властей может получить каждое заведение в Новороссийске, если привьет от коронавируса 100 процентов своего персонала.

- Не сомневаемся, что люди думают о своей безопасности в ресторанах и кафе в том числе, как бы скептически они себя не вели. Поэтому ждем притока посетителей, - говорит Ольга.

В Краснодарском крае для гостей курортов пока не требуют предоставлять документ о прохождении вакцинации. Но сегодня, 24 июня, состоится заседание оперативного штаба по коронавирусу, где возможно и эту меру сделают обязательной.