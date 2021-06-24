Правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 июля 2021 года: обязательная вакцинация или ПЦР тест при заселении в отель

На Кубани действуют правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 июля 2021 года:

Курорты Краснодарского края закрывают для непривитых туристов. Делать это будут в два этапа. Публикуем правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 июля 2021 года.

- С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях Краснодарского края будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, - пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Это значит, что приехать и отдохнуть на курортах придется по правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 июля 2021 года.

- То есть при бронировании номера туристу не придется показывать справку о ПЦР или вакцинации, но при заселении в отель администратор попросит документы, - рассказывают в региональном Роспотребнадзоре. – И если не будет нужных бумаг, туриста не поселят.

Как рассказали сайту «КП»-Кубань» отельеры, если к ним приедет турист без справки, но с предоплатой по брони, возвращать деньги они не будут.

А уже в 1 августа на курортах Краснодарского края будут действовать другие правила, они строже.

- С 1 августа ужесточим эту меру — принимать гостей будем только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, - пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.