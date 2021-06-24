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Туризм24 июня 2021 14:37

Обязательная вакцинация для туристов в Краснодарском крае: с какого числа, кому нужно прививаться

Обязательная вакцинация для туристов в Краснодарском крае начнет действовать с 1 июля
Ева МУР
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Вакцинируют туристов уже сейчас

Вакцинируют туристов уже сейчас

Курорты Краснодарского края закроются для непривитых от коронавируса. Теперь туристы будут обязаны предоставить либо "свежую" справку с результатами ПЦР-тестов, либо прививочный сертификат. Такое решение принял сегодня, 24 июня, региональный оперштаб.

Обязательная вакцинация для туристов в Краснодарском крае: с какого числа, кому нужно прививаться.

Итак, с 1 июля отели, гостиницы, санатории, пансионаты обязаны будут требовать со своих гостей справку о вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест (анализ) об отсутствии инфекции в крови.

В исключительных случаях заселиться в номера можно будет только, если у вас есть на то веские медицинские основания. Минздрав распространил информацию, кому противопоказана прививка от коронавируса. По факту это только индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, то есть аллергическая реакция.

К слову, прямо сейчас в трех городах региона работают мобильные пункты вакцинации для туристов. В Сочи, Новороссийске и Туапсе гости курортов могут сделать прививку, взяв с собой паспорт, СНИЛС и медполис.

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