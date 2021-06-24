Год молодежи в Сочи: ярко, смело, креативно и по-деловому

Глава города Сочи Алексей Копайгородский объявил 2021 год Годом молодежи

Глава города Сочи Алексей Копайгородский объявил 2021 год Годом молодежи. На курорте утвердили календарь интересных событий и новых проектов, в которых уже приняли участие более 20 тысяч юношей и девушек.

– Для нас принципиально важно реализовывать инициативы, исходящие от молодого поколения сочинцев. Также мы ставим основной задачей на этот год отметить всех перспективных и активных молодых людей, услышать их инициативы, выстроить правильный диалог, основанный на доверии, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

Всего управление молодежной политики администрации города реализует семь главных направлений работы. В их числе: военно-патриотическое воспитание, волонтерство, предпринимательство и трудоустройство, самоуправление и инициативы, профилактика асоциальных явлений, развитие экстремальных видов спорта и поддержка творческой молодежи.

ОТ «ЗАРНИЦЫ» ДО «СНЕЖНОГО ДЕСАНТА»

В Сочи действует Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи, на базе которого работают четыре военно-патриотических клуба: «Витязь», «Патриот», «Почетный караул» и «ВДВ-Патриоты России». Около 200 курсантов проходят строевую, огневую, парашютно-десантную, тактическую подготовку, изучают историю России и вооруженных сил, знакомятся с основами армейского рукопашного боя.

В 2021 году Сочи уже принял Всероссийский турнир по рукопашному бою памяти Виктории Лосевой. В декабре намечено провести еще одни соревнования памяти Героя России Евгения Эпова.

Летние каникулы старшеклассников, увлеченных военно-патриотической темой, начались с муниципального этапа игры «Зарница».

- Мы жили в настоящих палатках, участвовали в военизированных соревнованиях, с настоящей тематической полосой препятствий, - рассказал один из участников игры, старшеклассник Павел Григорьев. – Удалось почувствовать жизнь солдата изнутри, это захватывает, захотелось идти служить в армию, освоить военную специальность.

Кроме того, в календаре военно-патриотического направления работы – участие молодежи во Всероссийских акциях «Снежный десант», «Блокадный хлеб», «Памяти Героев», празднование дня освобождения Краснодарского края от фашистов и завершения битвы за Кавказ.

Учащиеся Сочинского колледжа поликультурного образования объединились в поисковую группу «Наследники победы». В Российском университете дружбы народов стартовал проект «Страницы мужества и славы». Кроме того, в Сочи сформировано десять студенческих трудовых отрядов.

Фото предоставлено управлением молодежной политики администрации города

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Сочинская молодежь – неутомимые волонтёры на многочисленных мероприятиях городского, краевого, всероссийского и международного уровня. Напомним, что добровольческое движение стартовало в городе в период подготовки и проведения XXII Зимних Олимпийских игр в 2014 году. Сегодня в Сочи открыто 16 волонтерских ячеек на базе школ и вузов.

Более 10 тысяч сочинцев от 14 до 30 лет участвуют в различных направлениях волонтерской деятельности.

Например, добровольцы помогали горожанам проголосовать по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках муниципальных программ федерального проекта «Формирование современной городской среды». Волонтеры принимают самое активное участие в таких проектах, как «Чистые игры» и «Экокультура».

Социальное волонтерство – одно из главных направлений работы. Это оказание помощи детям–сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым и одиноким сочинцам. В 2020 году курорт присоединился к Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. С начала пандемии коронавируса на базе сочинского медицинского колледжа открылся Волонтерский штаб помощи пожилым людям. В рамках акции «Новый год в каждый дом» добровольцы поздравляли детей медиков, которые работали в «красной зоне».

Кроме того, в Сочи проходит акция #ОставайсяДонором, развивается инклюзивное волонтерство. Добровольцы привлечены для работы в пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сейчас идет набор волонтеров для помощи в организации Гран-при России «Формула 1», кубка мира FIDE среди мужчин и женщин, форума молодых политиков «Дигория» и других.

ЖИТЕЛИ СОЧИ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ КУБАНИ – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ!»

Двое жителей Сочи стали лауреатами регионального конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх!». Это Алексей Чайкин и Инга Наделяева. Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил финалистов с заслуженной победой.

– Для нас очень почетно и важно, что в городе Сочи есть яркие, харизматичные, высокообразованные, нестандартно мыслящие профессионалы своего дела, в которых живет дух победителя. У вас есть прекрасная возможность проявить все свои навыки и умения на благо города, а мы, в свою очередь, окажем вам всю необходимую помощь, – сказал мэр Алексей Копайгородский.

Участие в конкурсе приняли около восьми тысяч человек из разных регионов Юга России, в том числе Краснодарского края, Республики Адыгея, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.

Для предпринимателя Алексея Чайкина этот конкурс стал вторым по счету, и во второй раз молодой управленец вошел в топ-10 лауреатов. Сочинец является владельцем агентства маркетинговых решений и занимается траблшутингом –развитие бизнеса и ускорение достижения целей. Признается, что самым сложным для него было совмещать конкурсные испытания с текущей деятельностью: работой с клиентами, проведением бизнес-тренингов и запуском собственной школы предпринимательского и лидерского мышления для подростков в Сочи.

Инга Наделяева почти пять лет работает инструктором по физической культуре в детском саду №140 города Сочи. За это время она разработала и реализовала муниципальный инновационный проект «Развитие лидерского потенциала, социальной активности у детей старшего дошкольного возраста в процессе деятельности патриотической направленности». Ключевым направлением в своей работе лауреат считает выявление и воспитание активных юных сочинцев, планирует стать экспертом в области развития лидерского потенциала у подрастающего поколения.

В свою очередь Алексей Чайкин инициировал проведение очень важного конкурса для сочинской молодежи «Дай порулить!».

«ДАЙ ПОРУЛИТЬ!»

Один из самых острых вопросов, который волнует молодых людей – как устроится на хорошую работу или заняться предпринимательством, чтобы обеспечить себе финансовую независимость.

Его помогает решить конкурс «Дай порулить!», участники которого смогут пройти стажировку в мэрии и на предприятиях города, а в День самоуправления занять кресла руководителей и продемонстрировать умения в организации работы управленческих структур и трудовых коллективов.

Это проект – часть программы Года молодежи в Сочи. Конкурс направлен на самореализацию, профориентацию и выявление инициативных юношей и девушек от 16 до 24 лет. Среди его целей – знакомство со сферами профессиональной деятельности курорта и формирование кадрового потенциала для ведущих предприятий.

Как рассказал директор конкурса, предприниматель и маркетолог Алексей Чайкин, на первом этапе участникам нужно пройти простую регистрацию и записать короткое видео о себе. По итогам отбора 100 лучших конкурсантов проходят образовательные программы и тесты, а также посещают с экскурсиями предприятия Сочи, чтобы лучше понять, где именно они бы хотели работать в будущем.

Фото предоставлено управлением молодежной политики администрации города

УСПЕШНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ

В начале пандемии коронавируса Сочинский госуниверситет запустил новый волонтерский проект «МореПомощи.рф». Он призван поддержать людей, которые испытывают сложности, находясь в самоизоляции. Среди авторов проекта – резиденты бизнес-инкубатора СГУ Эрика Берген и Диана Пруидзе.

Редакция «КП» связались с Дианой, которая продолжает сейчас активно заниматься предпринимательской деятельностью при поддержке властей. Девушка в этом году окончила школу и собирается остаться в родном городе, поступить в СГУ.

- В данный момент я развиваю проект Mind Game - Игры разума. Мы обучаем подростков от 13 до 17 лет как создавать компьютерные игры. В первую очередь, это профориентационная работа, - рассказала Диана Пруидзе. – Проект был запущен в конце февраля и уже вышел на самоокупаемость. В моих ближайших планах – его активное продвижение.

Диана напомнила, что благодаря помощи администрации Сочи, был проведен первый форум молодых предпринимателей STARTUP SOCHI 2020. Победителем конкурса стала ее команда, представившая проект AcademGame. На развитие стартапа молодежь получила 800 тысяч рублей.

Свободное время юноши и девушки посвящает любимым увлечениям. 14 молодежных клубов открыто во всех районах Сочи. В них бесплатно проводятся занятия по диджеингу, брейк-дансу, мотокроссу, историческим танцам, скалолазанию, туризму, экстримальным видам спорта и другими популярными направлениями.

Учредитель городской федерации скейтбординга Семен Кутузов отметил, что местные власти активно поддерживают проведение молодежных соревнований, финансируют направление сочинских команд на всероссийские состязания по уличным видам спорта. Благодаря этому, спортсмены могут рассчитывать на значительный карьерный рост, как произошло у него самого. Семен Кутузов этой весной попал в сборную России по скейтбордингу.

СОЧИНЯЙ СМЫСЛЫ

Главный слоган Год молодежи в Сочи «Сочиняй смыслы». Проект призывает смело смотреть в будущее, задуматься о наполнении жизни, ставить перед собой цели и достигать их. Формула «сочи-няй» апеллирует к творческому началу, в котором обыгрывается название курорта.

В логотипе проекта зашифрована динамика и стремительность, скорость и изменчивость. Разноцветные четырехугольники символизируют сферу деятельности молодежи. Синий – инновации, IT, инженеринг и изобретательство. Зеленый – экологию, биотехнологии и защиту окружающей среды. Красный – культуру, искусство, развлечения и блоггинк. Фиолетовый – физкультуру, спорт и здоровый образ жизни. Оранжевый – туризм, отдых и хорошее настроение.

КОНКТРЕТНО

Более 21 тысячи подписчиков в соцсетях

О новостях молодежной жизни города сочинцы узнают из социальных сетей управления молодежной политики в Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Общее число подписчиков уже превысило 21 тысячу человек.

Здесь публикуются анонсы конкурсов, информация о стажировках, грантах, форумах, флешмобах, не только муниципального, краевого, всероссийского, но и международного уровня. На страницах в соцсетях можно узнать новости студенчества и волонтерства, поклонников экстремальных видов спорта, молодежных субкультур и общественных организаций, клубов по месту жительства, туризма и психологии.

Для обратной связи подписчиками разработана информационная платформа для внесения предложений, где обсуждают актуальные молодежные проблемы и предлагают проекты, которые сделает город лучше.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2021

каждые выходные работают точки активностей «Гуляем по Сочи», где выступают начинающие молодые артисты курорта;

в течение года в онлайн формате в прямых эфирах на платформе социальной сети Instagram реализуется проект «Сочинский Арбат». Он объединил спикеров разной направленности, которые делятся с сочинской молодежью историями своего успеха в самых разных сферах жизни: от туризма до финансовой грамотности и иностранных языков;

Около 100 мероприятий запланировано в рамках Года молодежи. Уже прошли городской фотоквест «СтопКадр», открытие молодежного медиаклуба Subtropic media, третий ежегодный забег «Пес Барбос и лохматый кросс-2021», спортивно-театральный фестиваль «Ангажемент», творческие мастер–классы в честь Дня космонавтики, патриотические акции к Дню Победы и Дню памяти и скорби в год 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Впереди насыщенные и яркие мероприятия, которые вовлекут и объединят сочинскую молодежь.

27 июня в День молодежи России жителей и гостей курорта ждут спортивные мероприятия, диджей-фестиваль, экологические акции, открытие Правового консультационного центра для юношей и девушек;

июль - два молодежных фестиваля: современного искусства «Арт-село» и экстремальных видов спорта;

июнь – август - тренинги по профилактике негативных явлений в молодежной среде с участием психолога клуба «Шаг навстречу», открытые показы уличных спектаклей;

в течение лета экскурсии для молодежи по маршруту: Сочинский морской порт – Форт Александрия – Приморский парк – Зимний театр;

летом организованы площадки для презентаций кружков для детей и молодежи в школьных лагерях, запланированы мероприятия по организации встреч со знаменитостями, актерами, спортсменами, бизнесменами;

сентябрь - первые городские сочинские «Военные игры», добровольческий фестиваль «Полезная программа»;

в течение осени - в четырех сельских округах состоится воркаут-фестиваль Sochi street workout fest;

сентябрь-октябрь туристский фестиваль сочинской молодежи «Тур Фест».

декабрь - первый городской добровольческий форум «Добро в Сочи» и вручение ежегодной специальной молодежной именной премии главы города Сочи.

конец года – планируется проведение Всероссийского форума Росмолодежи, на котором подведут итоги работы отрасли молодежной политики в 2021 году. В рамках форума будет представлена отдельная площадка Сочи с презентацией первого муниципального Года молодежи.