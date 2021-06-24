Отказавшихся от поездок в Краснодарский край из-за вакцинации туристов будут штрафовать

Чем ближе дата поездки, тем выше будет штраф при возврате билетов

Сегодня в Краснодарском крае ввели новые правила въезда и пребывания на Черноморском побережье. С 1 июля для заселения в отель каждому гостю нужен отрицательный результат ПЦР-теста, а также справка о том, что он сделал вакцину. С 1 августа меры ужесточатся. Каждый турист обязан привезти с собой на отдых сертификат о вакцинации.

Сразу после объявления этой новости туроператоры зафиксировали множество возвратов билетов на курорты Краснодарского края. Однако возвращать туры операторы смогут только со штрафными санкциями.

- Аннулирование туров на курорты Краснодара из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, будет возможно только со штрафами, - сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Также представить Ростуризма отметила, что чем ближе дата поездки, тем выше штраф.А к 1 июля далеко не все туристы смогут успеть привиться, также как и к 1 августу. Возможно, привитых будет около 15-17 процентов.

- Для отдыха в России создаются условия хуже, чем для путешествий за рубеж, - заключила Тюрина.

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