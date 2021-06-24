Последствия ливня в Краснодаре 24 июня 2021: 8-бальные пробки, затопленные улицы и дороги

Ливень в Краснодаре Фото: София ФОМЕНКО

Последствия ливня в Краснодаре 21 июня 2021 выбили из привычной колеи жителей краевой столицы. Летняя непогода продолжает испытывать Краснодар на прочность. 24 июня на краевой центр обрушился сильный ливень, который подтопил дороги и улицы. Грозовые тучи затянули разные районы города.

Как всегда, больше всего непогода доставила неудобства автомобилистам. Краснодар встал в красных 8-бальных пробках.

Горожане выкладывают в соцсетях видео с подтоплениями. Глубокие лужи образовались на улицах Тюляева, Уральской, Черкасской.

Жители сообщают, что ливневки не успевает справляться с огромным количеством осадков. Пешеходы с опаской переходят проезжую часть – кругом глубокие лужи.

Кругом много воды. Местами даже выпал град, который моментально растаял.

Бескрайние озера образовались на проезжей части улиц - на тех участках, где отсутствует сеть ливневой канализации: на Бульваре Строителей, Уральской и Тюляева, Российской и Петра Метальникова.

ВАЖНО!

В случае ЧС в мэрии советуют звонить по номеру 8 (861) 214-33-36 или по телефону 112.

НА ЗАМЕТКУ

Если непогода застала на улице, спасатели не советуют спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

- Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления, - советуют в МЧС. - Если вы находитесь дома или на работе, то выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Автомобилистов, которых ливень застал во время поездки на машине, специалисты просят не пытаться преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и заглушите машину. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь.

КСТАТИ

Аномальная жара осталась позади. Теперь Кубань попала под власть дождливого циклона. Вместе с ливнями и грозами на Краснодарский край обрушится ураганный ветер.

- В регион пришли ливни и грозы, максимальная температура воздуха не превышает 30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Возможно усиление ветра до 12 м/с.