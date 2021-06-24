Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности. Согласно документу, режим повышенной готовности, ранее введенный из-за пандемии COVID-19, продлен до 1 октября 2021 года.

Постановление уже опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края. Чтобы, как и прежде, сдерживать рост заболеваемости введенные на Кубани ковидные меры решили усилить.

КОНКРЕТНО

Согласно документу, на территории Кубани, по-прежнему действует строгий масочный режим. Жители должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах. Повязки следует надевать как в торговых точках, так и ТЦ. Лицо должно быть закрыто в общественном транспорте, на вокзалах и аэропортах. Не стоит забывать про такси, где пассажиры и водители должны ехать в масках, а также про парковки, лифты и иные общественные места скопления людей.

Еще одно требование, которое сохраняется, - это социальная дистанция в 1,5 метра. Ее просят соблюдать в общественном транспорте и в магазинах, стоя в очереди.

По-прежнему гражданам старше 65 лет предписывается оставаться на самоизоляции.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий

Текст постановления

Текст постановления

Текст постановления