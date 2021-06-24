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Здоровье24 июня 2021 19:08

Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности. Согласно документу, режим повышенной готовности, ранее введенный из-за пандемии COVID-19, продлен до 1 октября 2021 года.

Постановление уже опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края. Чтобы, как и прежде, сдерживать рост заболеваемости введенные на Кубани ковидные меры решили усилить.

КОНКРЕТНО

Согласно документу, на территории Кубани, по-прежнему действует строгий масочный режим. Жители должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах. Повязки следует надевать как в торговых точках, так и ТЦ. Лицо должно быть закрыто в общественном транспорте, на вокзалах и аэропортах. Не стоит забывать про такси, где пассажиры и водители должны ехать в масках, а также про парковки, лифты и иные общественные места скопления людей.

Еще одно требование, которое сохраняется, - это социальная дистанция в 1,5 метра. Ее просят соблюдать в общественном транспорте и в магазинах, стоя в очереди.

По-прежнему гражданам старше 65 лет предписывается оставаться на самоизоляции.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий

Текст постановления

Текст постановления

Текст постановления

Текст постановления

Текст постановления

Текст постановления

Текст постановления

Текст постановления

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