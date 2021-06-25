Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 июня 2021: курорты на побережье Черного моря закроются для непривитых туристов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Курорты Кубани закроются для непривитых туристов с 1 августа. Чтобы заселиться в отель на побережье Черного моря, теперь необходима справки о прививке от COVID-19. В противном случае человека даже не пустят в отель.

Однако альтернатива есть. Можно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест. Главное – чтобы он был сдан как максимум за 72 часа до поездки

Соответствеующее решение было принято в четверг, 24 июня, на заседании оперативного штаба региона по коронавирусу.

Отметим, что новые правила не коснутся детских лагерей и медицинский организаций. Они продолжают работу в обычном режиме.

По данным «КП» – Кубань», за предыдущие сутки на Кубани положительный тест на COVID-19 получили 123 человека – рекордный показатель заболеваемости в Краснодарском крае за лето.

Самыми зараженными городами Кубани за минувшие сутки стали Краснодар, Геленджик и Новороссийск. Здесь COVID-19 был подтвержден у 38, 16 и 12 человек соответственно.

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