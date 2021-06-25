Полотенце постелить некуда: пляжи Сочи забиты до отказа

Туристы на пляже Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи начался полноценный купальный сезон. Морская вода подогрелась до комфортной температуры. Многочисленные гости разбирают зонты и лежаки с раннего утра, чтобы целый день принимать воздушные и солнечные ванны, жадно вдыхать морской бриз и купаться.

На набережной Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочинские пляжи сейчас забиты до отказа. Больше всего туристов в центре. В числе самых популярных зон отдыха «Ривьера», «Маяк» и «Приморский».

- Предпочитаю пляжный отдых экстремальному, - признается жительница Санкт-Петербурга Василиса Матвеева. – Считаю, что только на море можно полноценно восстановиться, укрепить иммунитет, поэтому приезжаю в Сочи каждый код, всем болезням назло.

Море Фото: Виктор КЛЮШКИН

Как водичка? Чистейшая! В этом сезоне сотрудники Роспотребнадзора взяли в Сочи более 70 проб: все показатели соответствуют гигиеническим нормативам. До конца года будет проведено еще около 5000 исследований.

Сочинский пляж Фото: Виктор КЛЮШКИН

В нынешнем летнем сезоне 33 пляжа Сочи получили международный экосертификат «Голубой флаг». Прибрежные территории оценивались по тридцати критериям. Присуждение престижной награды свидетельствует о чистоте берега и воды и высоком качестве инфраструктуры.

– Пляжи, получившие «Голубые флаги», находятся во всех четырех районах курорта. Это говорит о том, что морской отдых в Сочи безопасен и комфортен, а сервис качественный на всей береговой полосе. Присуждение международного экологического знака качества для нас престижно и почетно, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

«Голубой флаг» предоставляется пляжам на один сезон, причем при несоблюдении обязательных условий проекта он может быть отозван. Для мониторинга ситуации международные инспекторы регулярно проверяют качество воды и сервиса.

Больше всего туристов в центре города Фото: Виктор КЛЮШКИН

На курорте сейчас отдыхают около двухсот тысяч туристов. Отели и санатории заполнены на 88 процентов, некоторые крупные здравницы – на все 100%. Самолетом, железнодорожным транспортом и на автомобилях в Сочи за сутки приезжают более 5 тысяч гостей.

– В Сочи уже отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нельзя допустить очагов заражения и как следствие – очередного локдауна. Мы обязаны сохранить не только курортный сезон и экономику города, но в первую очередь жизнь и здоровье как жителей, так и многочисленных отдыхающих, – подчеркнул мэр Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи введена обязательная вакцинация для туристов – это новое правило внедрено по решению главы региона Вениамина Кондратьева. Теперь на курорте нельзя будет заселиться без справки о прививки от COVID-19. Такая мера стала вынужденной из-за обострения заболеваемости коронавирусом.