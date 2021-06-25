Ростуризм просит власти Кубани принимать туристов по ПЦР-тесту

По новому постановлению губернатора, попасть в отели Кубани с 1 августа можно только с сертификатом о вакцинации против коронавируса

В Краснодарском крае ужесточились меры для пребывания туристов на Черноморском побережье. С 1 июля заселиться в гостиницу на юге России можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или же со справкой о вакцинации. А с 1 августа отдохнуть на Кубани можно будет только со специальным сертификатом о прививке.

Однако представители Ростуризма не уверены, что все путешественники успеют сделать двухступенчатую прививку. Потому глава ведомства Зарина Догузова просит губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева рассмотреть возможность принимать туристов после 1 августа также только по отрицательному ПЦР-тесту. Об этом она сообщила журналистам.

- Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне, - сказала Зарина Догузова.

Также 24 июня стало известно, что всех туристов, которые сдают свои путевки на Черноморское побережье из-за отсутствия вакцины, будут штрафовать. Получить полную стоимость возврата билетов не получится. А чем ближе дата отмены, тем выше сумма.

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Курорты Краснодарского края закрывают для непривитых туристов. Делать это будут в два этапа. Публикуем правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 июля 2021 года.

- С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях Краснодарского края будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, - пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев (читать далее).