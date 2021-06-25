Граждане Армении, Беларуси и Киргизии могут приехать на Кубань только с отрицательным тестом на коронавирус

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с 1 июля меняются правила заселения туристов в гостиницы и отели. Ограничения ввели из-за роста заболеваемости. График ковида ползет вверх уже в течение последних двух недель. Кроме этого, выявлены случаи нового штамма коронавируса. Постановление о новых мерах организации отдыха подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что такие ограничения приняты, чтобы сохранить курортный сезон.

Так, для граждан Армении, Беларуси и Киргизии действуют особые предписания. С 1 июля для въезда на территорию Краснодарского края этой категории людей требуется отрицательный ПЦР-тест. Его необходимо получить не ранее, чем за три календарных дня до заселения в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

А с 1 августа гражданам Армении, Беларуси, Киргизии на курорты можно попасть только с паспортом о прививке или со справкой о противопоказаниях к вакцине. А несовершеннолетним потребуется отрицательный ПЦР-тест, который можно получить через мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19».

Если туристы приезжают в Краснодарский край без необходимых документов, в гостиницах и отелях в праве отказать в размещении.

Стоит отметить, что на Кубани продлили режим повышенной готовности до 1 октября. Это означает, что жители и гости региона по-прежнему должны использовать маски в общественных местах скопления людей. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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