Врачи говорили, что ребенок не выживет, но он пошел на поправку: на реабилитацию сына безработной маме не хватает денег

Месяц мальчик пролежал в реанимации

В Краснодарский край Захар Книга переехал вместе с мамой из Ставрополя и пошел в 4 класс. Но проходил на учебу всего 26 дней, а потом случилось страшное…

На школьном автобусе Захар добирался домой, но проехал свою остановку. Когда вышел, позвонил маме.

- Жди меня на остановке, я заберу тебя, - сказала женщина сыну.

А через 5 минут ей позвонили с номера сына и сказали, что Захара сбила машина. Светлана подъехала к месту трагедии, где уже образовалась пробка. На месте ДТП остановился доктор и оказывал мальчику первую помощь. Вскоре прибыла и скорая. - У Захара диагностировали перелом свода и основания черепа, разрыв селезёнки, перелом таза в трёх местах, перелом скуловой кости, ушиб легких, ушиб сердца, нарушение зрения,- рассказывает мама мальчика Светлана. - Проводили трепанацию черепа.

Месяц мальчик пролежал в реанимации. Ему поставили трахеостому, чтобы компенсировать дыхательную недостаточность. На ногах установили аппарат Илизарова. Кормили Захара через зонд. Он не мог есть, дышать, сидеть, не мог держать голову, не шевелил руками. Врачи не давали никаких надежд на выживание Захара. Находясь в отчаянии, мама мальчика отправила документы в Москву в клинику имени Леонида Рошаля. Они-то и взяли ребенка на лечение.

- Было страшно лететь в столицу. Все авиакомпании отказывали нам, - рассказывает Светлана. – Но одна компания все же согласилась. Я купила 12 мест в самолете, девять из них для Захара. На остальные сели врачи, я и мой бывший муж, папа Захара.

В Москве их встречала частная скорая реанимация. Заведующая нейрохирургии клиники тогда твёрдо заявила: «Ребенок перспективный, будем работать!» Мальчику был необходим дорогостоящий имплантат, производимый в Испании, цена которого составляла 600 тысяч рублей. Денег у матери катастрофически не хватало. Только с помощью неравнодушных людей удалось накопить такую сумму. Через пару месяцев пребывания в клинике, Захара удалось реабилитировать. Ещё через время у него даже были попытки самостоятельно сидеть.

Захар выкарабкается

- Я верила. Я считаю, что самое главное - это материнская вера. Насколько ты веришь в своего ребенка и готов бороться за него - настолько он и сможет восстановиться, - говорит Светлана Книга. После реабилитации в Москве, семья прибыла домой. Предстоял этап реабилитации: массажи, энергопрактики… Мама возила сына в барокамеры и на различные занятия. Через время они направились в Ялту для лечения в поликлинике «Времена года». Там Захар научился самостоятельно дышать, есть, а через год и восемь месяцев - сказал первое слово. Сейчас он уже делает первые шаги. Но мальчику нельзя без физических упражнений, плаванья, массажей, оздоровительных процедур.

Мама Захара ушла с работы после трагедии, и всегда находиться с сыном. Она постоянно ищет фонды, оказывающие финансовую помощь, общается на открытых форумах в Instagram. Всё время возит мальчика на лечение. Светлане часто звонят другие мамы.

У Захара есть мечта - пойти в школу. Он сам говорит о том, что хочет учиться. Сейчас мальчик на домашнем обучении. Иногда мама сажает его в коляску и везёт в школу на один урок. Но лечение и реабилитация Захара обходиться крайне дорого.

Самой Светлане не справиться с такой задачей. Цена одного курса составляет около миллиона рублей, в зависимости от реабилитационного центра. Такие деньги невозможно заработать матери, которая всё время находиться с сыном. Любой небезразличный человек может помочь Захару.

Для этого просто нужно сделать пожертвование через официальный сайт благотворительного фонда «Край добра». На странице нужно нажать на сердце с надписью «Я хочу помочь» и пожертвовать какую-либо сумму, используя любые способы оплаты.