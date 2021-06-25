Гендиректора винодельческой компании задержали за развращение малолетних в Краснодаре

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В Краснодаре задержали генерального директора винодельческой компании «Легенда Крыма» 50-летнего Михаила Штырлина. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних.

В СК личность "героя" не разглашают. Но источник в правоохранительных органах сообщил, что 10 июня именно Штырлин напал на двух несовершеннолетних девочек 11 и 12 лет в подъезде одной из многоэтажек краевого центра. Заявление о противоправных действиях написала в полицию одна их мам школьниц.

- Мужчина подозревается в развращении школьниц 4 и 5 класса на лестничной площадке дома, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в полиции.

Следователи добавили, что 50-тетний житель Москвы заставил проследовать 11 и 12-летнюю девочек вместе с ним в подъезд многоквартирного дома на улице Ставропольской, где совершил в отношении девочек преступление сексуального характера.

Что делал Штырлин в Краснодаре, пока неизвестно. Его постоянное место проживания Бахчисарайский район Крыма, а прописан он в Москве.

Главное, что он сейчас находится под следствием.

- Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося. Следователь намерен обратиться в суд, чтобы в ближайшее время мужчину заключили под стражу, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что 50-летний Михаил Штырлин – гендиректор винодельческой компании «Легенда Крыма» - очень известный в Москве предприниматель. Его бывшая супруга - Юлия Коваль - не менее знаменитая личность, она является телеведущей шоу «Орел и решка». У Михаила с Юлией есть общий сын.

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