Вениамин Кондратьев: При вспышке коронавируса в отелях Краснодарского края туристов отправят на карантин

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию. Также, чтобы сохранить курортный сезон, на Черноморское побережье будут пускать только с прививочными паспортами. С 1 июля в отели можно заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, а вот с 1 августа сертификат о вакцинации обязателен. Если есть противопоказания – необходимо подтвердить это документом и привезти ПЦР-тест.

Если в отелях произойдут вспышки COVD-19, то туристов отправят на карантин. В карантинной зоне отдыхающие будут находится под наблюдением медиков до двух недель.

- Надо также учитывать, что если будет вспышка в любом месте размещения, туристы будут отправляться на карантин. Уверен, что этого никто не хочет. Поэтому в отели и гостиницы необходимо заселяться только вакцинированными, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ранее губернатор отметил туроператорам, что в Краснодарском крае не ограничивают работу отелей, а сохраняют курортный сезон.

- От вакцинации жителей зависит, каким будет курортный сезон, - отметил Кондратьев.

"Комсомолка" сообщала, что режим повышенной готовности в крае продлили до 1 октября. На Кубани сохраняется масочный режим, соблюдение социальной дистанции и по-прежнему гражданам старше 65 лет предписывается оставаться на самоизоляции.

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