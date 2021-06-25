Каждый пятый сочинский ребенок занимается в бесплатных спортивных секциях «Сириуса»

Заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» Дмитрий Савин

Каждый пятый ребенок «Сириуса» занимается в бесплатных спортивных секциях. В ближайшее время Фонд «Талант и успех» планирует открыть новые возможности для тренировок юных жителей Федеральной территории. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» Дмитрий Савин.

Юные футболисты

- Образовательный центр «Сириус» всегда развивал детско-юношеский спорт высокого уровня. Это фактически юные профессионалы хоккея, фигурного катания, футбола или художественной гимнастики, - рассказал Дмитрий Савин. – Но, когда была образована Федеральная территория, перед нами встал новый вызов: необходимость организовывать секции для детей, которые в будущем совсем не обязательно станут выдающимися спортсменами. Они хотели бы заниматься спортом для себя, что, конечно же, не исключает возможность стать чемпионом.

По его словам, очень важно создать доступные возможности для местных школьников, прежде всего – инфраструктурные и организационные.

- Детский спорт в обязательном порядке должен быть бесплатным, - считает заместитель руководителя Фонда «Талант и успех». - Именно отсутствие бесплатных секций и их малое разнообразие ограничивает привлечение детей к регулярным тренировкам.

По его словам, результаты недавних социологических исследований показали, что 95% детей от 3 до 6 лет мечтают заниматься спортом. Затем, с 7 до 11 лет, число желающих тренироваться и побеждать уменьшается на 25%. Подростки от 12 лет – еще минус 25%.

- Если не принять мер, мы получим поколение, которое не любит спорт и физическую активность, - подчеркнул Дмитрий Савин. – Фактически я воспринял эту информацию, как призыв к действию. Поэтому мы не можем даже на год отложить открытие секций на федеральной территории, ожидая бюджет или организацию спортивной школы. Промедление здесь не возможно.

Организацией спортивной работы с детьми в «Сириусе» начали заниматься буквально с момента создания Федеральной территории. В апреле на бывшей конькобежной арене провели первый детский фестиваль спорта, который собрал всех потенциальных юных спортсменов – более 1400 детей.

- Мы организовали тестирование на предрасположенность детей к спорту, которое помогает определиться с направлением физических занятий. По итогам фестиваля в секции записались более 900 ребят, - уточнил Дмитрий Савин.

Сейчас дети бесплатно посещают тренировки по шести спортивным направлениям: бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол, художественная и спортивная гимнастика. В ближайшей перспективе – открытие секций по легкой атлетике, велоспорту, гребле и шахматам.

- Наша цель – привлечь к систематическим спортивным занятиям более 70% детей, проживающих на Федеральной территории, - обратил внимание Дмитрий Савин. – Любовь к спорту они сохранят на всю жизнь.

В ближайшие выходные дни – 26 и 27 июня Фонд «Талант и успех» проводит «Кубок по футболу Федеральной территории «Сириус».

- Чемпионат Европы по футболу идет полным ходом. И мы не остаемся в стороне, делаем свой, - заключил Дмитрий Савин. - Ждем болельщиков в эти дни на Триумфальной, 12. Будем рады видеть каждого!

26 июня будут соревноваться 32 детские команды, в составе которых юные футболисты 7-8 лет. 27 июня на поле выйдут 16 мужских команд. Футбольные баталии обещают быть захватывающими и, безусловно, будут способствовать популяризации спорта на курорте.