Что делать россиянам, купившим путевку в Краснодарский край до введения новых правил для туристов

У многих возник вопрос, отменять тур или прививаться?

В Краснодарском крае с 1 июля начинают действовать новые правила для туристов. Теперь, чтобы заселиться в здравницу, нужно предоставить "свежий" ПЦР-тест на коронавирус (он действителен 72 часа) или справку о прививке. С 1 августа отдыхать на Кубани можно только с сертификатом о вакцинации. Возможно, после обращения Роспотребнадзора к властям региона, послабление коснется и тех, кто уже переболел, и имеет иммунитет к заразе.

Но что делать тем, кто уже купил путевку в Краснодарский край до введения новых правил?

- Идти и вакцинироваться, - отвечает на этот вопрос минздрав Краснодарского края. – Отдыхающие могут приехать со справкой о первом компоненте вакцинации, и если далее их отпуск выпадает на дату второй вакцины, могут привиться на курорте. И также с первой вакциной. Прививок в Сочи с запасом, так что на всех туристов их хватит. Причем выбрать отдыхающие смогут одну из трех - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Все они – двухкомпонентные.

Если вы имеете медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса, то подтвердите это у своего участкового терапевта.

- Есть стандартные формы медотвода, обычная справка, - уточнили "КП"-Кубань" в минздраве.

К слову, аннулировать тур тоже можно, если прививку вы делать не собираетесь, но и никаких медицинских оснований для отвода у вас нет.

- Наши требования стандартные. Такие правила действуют на всех мировых направлениях. Продиктовано все эпидемиологической обстановкой. В отличие от других стран у нас нет дефицита бесплатной (!) вакцины и этим надо пользоваться, - прокомментировал врач Николай Чернышук.

А пока уровень заболеваемости в регионе только за неделю вырос на 11 процентов.

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