Туроператоры: россияне аннулировали уже 70 процентов путевок в Краснодарский край

Туристы отказываются идти на условия эпидемиологов

Ассоциация туроператоров России заявила об обвале бронирований на поездки в Краснодарский край. 70 процентов россиян отменили тур к Черному морю из-за решения не заселять непривитых туристов.

- Аннулирований просто шквал сегодня, - рассказала исполнительный директор АТОРа Майя Ломидзе.

По ее словам, на июль отказались от путевок в Краснодарский край 30 процентов жителей страны.

Напомним, теперь все, кто собирается на отдых в Краснодарский край, будет обязан предоставить при заселении в гостиницу справку о прививке от коронавируса. Альтернативой ей может стать только отрицательный ПЦР-тест на наличие инфекции в крови, полученный не позднее трех дней назад. Такое решение было принято сегодня, 24 июня, на заседании оперштаба по коронавирусу.

С 1 июля это требование начнет действовать для всех отелей, гостиниц, пансионатов, санаториев. Исключение касается только детских лагерей и медицинских организаций.

Кроме того, с 1 августа эта мера будет ужесточена. На курорты примут только тех, кто прошел вакцинацию либо имеет убедительный медицинский отвод.

К слову, эпидемиологи рекомендовали властям Краснодарского края внести коррективы в решение о запрете отдыха на курорте для непривитых.

- Туроператоры не решают проблем с местами в госпиталях, лекарствами, скорыми и тд. Поэтому уж позвольте, нам решать такие важные вопросы безопасности, - заявил глава региона Вениамин Кондратьев, когда АТОР обратился с требованием поменять условия допуска на курорты.

Только за неделю в Краснодарском крае число заболевших выросло на 11 процентов.

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