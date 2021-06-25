Почему купившие поддельные справки вместо отдыха на Кубани отправятся в полицейский участок

Фото: sochi.ru.

В Краснодарском крае стали чаще мошенников, которые предлагают липовые справки и медотводы для туристов. Отдыхающие тоже пытаются подстроиться под новые правила разными нечестными способами. Напомним, теперь все, кто собирается на отдых на Черноморское побережье, будет обязан предоставить при заселении в гостиницу справку о прививке от коронавируса. Альтернативой ей может стать только отрицательный ПЦР-тест на наличие инфекции в крови, полученный не позднее трех дней назад. Такое решение было принято сегодня, 24 июня, на заседании оперштаба по коронавирусу. Одновременно пидемиологи рекомендовали властям Краснодарского края внести коррективы в решение о запрете отдыха на курорте для непривитых.

- Нет смысла идти на поводу у мошенников, все равно обман раскроется, - предупреждают правоохранители.

В полиции обратили внимание, что поддельные документы отличаются от настоящих и печатями, и бумагой и неверной информацией (например, прививка «сделана» в поликлинике, которая закрылась год назад или переехала).

- Любой специалист сразу поймет, что это не настоящий документ. Якобы занесение информации в реестр «Госуслуг» тоже всего лишь мошенничество, - отметили в полиции. – Ваш QR-код просто будет недействителен. Это легко определят при заселении в отель или санаторий. И вместо комфортного отдыха туристов отвезут в участок для выяснения всех обстоятельств.

Но самое главное, что лже-привитые подвергают свое здоровье опасности, отказываясь от вакцинации.

На территории Сочи сейчас находятся около двухсот тысяч туристов. И с таким число гостей непросто не допустить серьезной вспышки опасной инфекции. Санатории и отели заполнены на от 88 до 100%. Каждый год на курорт приезжают более 50 тысяч отдыхающих.

– Мы всецело поддерживаем решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В Сочи уже отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нельзя допустить очагов заражения и как следствие – очередного локдауна. Мы обязаны сохранить не только курортный сезон и экономику города, но в первую очередь жизнь и здоровье как сочинцев, так и многочисленных отдыхающих, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В Сочи работают три ковидных госпиталя. Их общая коечная емкость составляет 670 мест. До конца дня на курорте начнет работу еще один госпиталь, задействованный в пик заболеваемости в прошлом году, – на базе Центра охраны материнства и детства. В ближайшие дни снова откроется пятое отделение для приема пациентов с COVID-19, что позволит нарастить общую коечную емкость до 850 мест.