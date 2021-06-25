Последствия непогоды на Кубани 25 июня 2021: в Краснодаре – ливень, в Мостовском районе – град

Ливень в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

Последствия непогоды на Кубани 25 июня 2021 принесли жителям региона немало неприятностей. Летние шторма продолжает испытывать край на прочность. 24 июня на краевой центр обрушился сильный ливень, который подтопил дороги и улицы. И вот сегодня ситуация повторилась - грозовые тучи снова затянули разные районы города и началось…

Ливень в краевом центре Фото: Варвара ДЫМ

Краснодар сразу же встал в красных 8-10-бальных пробках. Глубокие лужи образовались в центре краевой столицы и на периферии. Ливневки просто не успевают справляться с таким объемом воды. Краснодарцы даже наблюдали град, который, правда, быстро растаял.

Зато в Мостовском и Апшеронском районах град накрыл огороды, повредив растения и жилые дома.

Град на Кубани. Фото: t.me/kondratyevvi

Пока трудно понять, насколько все серьезно. По предварительным данным, повреждены кровли частных домов.

Град. Фото: https://t.me/kondratyevvi

- Самое главное, что системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Поручил ситуацию держать на контроле. Сейчас важно, чтобы на месте оперативно отработали межведомственные группы — обследовали территорию и оценили ущерб, - прокомментировал ситуацию губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Град. Фото: https://t.me/kondratyevvi

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанцев снова ждут дождливые выходные. Настоящее лето не задерживается в регионе. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В течение суток в Краснодаре будет переменная облачность, - рассказали синоптики. – Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 20 до 22°С, днем от 27 до 29°С.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напомнили, что до конца суток 25 июня местами действует предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоявлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. Температура воздуха ночью от 18 до 23°С, днем от 27 до 32°С, местами в восточной половине края - до 34°С.

На Черноморском побережье тоже осадки, температура воздуха ночью от 18 до 23°С, днем от 25 до 30°С.