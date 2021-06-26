Правила посещения курортов Краснодарского края: местным жителям тоже нужны прививки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ввели новые правила работы санаторно-курортной отрасли. С 1 июля отели не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. А с 1 августа – без сертификата о вакцинации. Такие меры приняты из-за третьей волны коронавируса – в стране, в том числе на Кубани, число заболевших стало заметно увеличиваться с каждым днем.

– Отдыхающие могут приехать со справкой о первом компоненте вакцинации, и если далее их отпуск выпадает на дату второй вакцины, могут привиться на курорте, - сообщили «КП»-Кубань» в минздраве Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что такие правила распространяются на всех: и на приезжих их других регионов, и на местных жителей.

Напомним, что если с 1 июля достаточно будет предоставить в гостинице или отеле свежего ПЦР-теста на коронавирус (он действителен 72 часа), то с 1 августа курорты принимают только с паспортом о вакцинации.

Стоит отметить, что при отсутствии документов гостиницы и иные средства размещения обязаны отказать туристу в размещении. Данные требования распространяются на заселение в средства размещения: отели, санатории, пансионаты, гостевые дома, базы отдыха.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Краснодаре, и как полиция борется с такими попытками.

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