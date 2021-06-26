В оперштабе Кубани объяснили, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации

Главный инфекционист Кубани ответил на распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию, даже на курорты с 1 августа можно попасть только при наличии паспорта о прививке от коронавируса. Такие меры приняты в связи с ростом числа заболеваний и распространением нового штамма.

- Вакцинируют в регионе в 276 пункте, в том числе работает 72 выездных. Для жителей отдаленных поселений прививки делают на базе 24 мобильных ФАПов, - отметили в минздраве края.

В оперштабе Кубани при этом объяснили, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации

- На сегодняшний день и методическими рекомендациями Минздрава, и общими научными исследованиями сделан следующий вывод: наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Сейчас в мире никто не знает, какой протективный титр антител, какая цифра гарантирует вам защиту, - сказал главврач клинической инфекционной больницы Краснодара Сергей Зотов.

Фото оперштаба

Медики акцентировали, что после прививки человек не заражается вирусом и не может быть источником. Сама технология приготовления всех трех вакцин не подразумевает наличие живого вируса. Также врачи отмечают, что после вакцинации могут заболеть единицы.

- Некоторые люди заболевают после прививки, но их небольшое количество и они болеют легко. Не добившись коллективного иммунитета, мы никогда с этим не справимся. Мы войдем в хроническую фазу эпидемии, - сказал Сергей Зотов.

Главврач клинической инфекционной больницы также добавил, что вакцинация эффективна и от индийского штамма. В Краснодарском крае такие люди переболели легко. Но если в начале эпидемии один человек заражал в среднем двух людей, то с новым штаммом – 6-8.

Инфекционист Игорь Люлил также комментировал, что если количество больных будет расти, придется снова разворачивать дополнительные COVID-койки в больницах. А это опять нагрузка на систему здравоохранения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Краснодаре.

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