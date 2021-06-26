Последствия ливня в Геленджике 26 июня 2021: улицы города оказались под водой

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Последствия ливня в Геленджике 26 июня 2021: затопленные улицы, грязная набережная. Сейчас все проделки стихии устраняют рабочие.

Ливень на курорте идет с самого утра. Некоторые ливневки не справляются с потоками, в связи с этим машины на дорогах оказались в водном плену.

От дождя страдает не только техника. Тем, кто сегодня вышел из дома без транспорта, приходится местами заходить в лужи по щиколотку. А вот на улице Ленина очевидцам удалось заснять, как женщина стоит на трассе по колено в воде и ее чуть ли не сносит с ног бурлящим потоком воды.

В администрации Геленджика сообщили, что в настоящее время обстановка нормальная. Рабочие ликвидируют последствия стихии.

- Набережную сейчас приводят в порядок, смывают грязь с пешеходных территорий, которую принес дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.

Сильные дожди 26 июня ожидаются на всей территории Краснодарского края в течение всего дня, также лить будет и завтра.

- 26 и 27 июня в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. На реках ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.