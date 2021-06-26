Турбизнес призывает власти Краснодарского края смягчить ограничения для туристов

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Российский союз туриндустрии и Российский союз промышленников и предпринимателей обратились к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В совместном письме организации просят смягчить ограничения для туристов, введенные 24 июня.

- Объективные временные ограничения, связанные с получением двух компонентов вакцины от COVID-19, могут привести к тому, что значительная часть туристов не сможет воспользоваться уже приобретенными услугами, - говорится в первой части письма.

Но здесь стоит отметить, что в постановлении губернатора Краснодарского края говорится о том, что на курорт туристы могут приехать со справкой только о первом компоненте вакцинации, и если далее их отпуск выпадает на дату второй вакцины, могут привиться на курорте.

Но помимо этого, авторы письма предлагают внести в перечень документов, необходимых для размещения туристов в отелях, «подтверждение о перенесенном заболевании». То есть призывают власти допустить размещение отдыхающих со справкой о том, что человек переболел инфекцией в период до шесть месяцев до даты заезда в отель или гостиницу.

- Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР тесты, - отмечают представители турбизнеса.

Ранее губернатор Краснодарского края на просьбу о смягчении ограничений ответил туроператорам. Он отметил, что в регионе не ограничивают работу отелей, а сохраняют курортный сезон.

- Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. Вакцинироваться можно в любой точке страны – бесплатно! - написал Вениамин Кондратьев.

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