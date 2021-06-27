Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 июня 2021: турбизнес просит смягчить ограничения для туристов

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 июня. Фото: admkrai.krasnodar.ru

График по заболеваниям коронавирусом продолжает ползти вверх. По данным на 27 июня, в Краснодарском крае в госпитали попали 139 человек с инфекцией. Больше всего заболевших в Краснодаре - 35 человек. В антирейтинге также отмечены Тимашевский район, Анапа, Сочи и Геленджик, - здесь выявили 12, девять и по восемь случаев соответственно.

В регионе ввели обязательную вакцинацию. Уже прививки сделали сотни тысяч жителей Краснодарского края. Эта цифра увеличивается каждый день. Из-за ажиотажа накануне даже наблюдался дефицит вакцины в Сочи, там временно не работали мобильные пункты.

Специалисты утверждают, что коллективный иммунитет появится, когда вакцину получат минимум 60% взрослого населения. На данный момент прививки сделали порядка 30%.

В связи с ограничениями на курортах представители туротрасли просят власти региона смягчить ограничения для туристов. Они обратись к главе региона, чтобы туристы при заселении в отели могли обойтись лишь справками о перенесенном заболевании.

Напомним, что по новым правилам с 1 июля отели не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. А с 1 августа – без сертификата о вакцинации. Такие меры приняты из-за роста числа заболевших и распространения нового штамма коронавируса.

– Отдыхающие могут приехать со справкой о первом компоненте вакцинации, и если далее их отпуск выпадает на дату второй вакцины, могут привиться на курорте, - пояснили «КП»-Кубань» в минздраве Краснодарского края.

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