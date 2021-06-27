Роспортебнадзор: Белореченский полигон исчерпал свои мощности

Фото: _svetlana__radionova_

Белореченский полигон исчерпал свои мощности. Ведомство намерено через суд добиваться соблюдения экологических требований. Таков итог посещения руководителем Росприроднадзора проблемного объекта.

Напомним, что 25 июня Светлана Радионова приехала на Кубань, чтобы осмотреть проблемные объекты региона. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram и отправилась на Белореченский полигон.

Фото: _svetlana__radionova_

- Объект исчерпал свои мощности. Он был рассчитан на близлежащие населённые пункты, но с 2012 года туда стали привозить мусор из Сочи, где готовились к Олимпиаде. В 2013 году началось строительство второго полигона, но старый продолжал наполняться, - рассказала глава ведомства.

По ее словам, жители стали жаловаться на невыносимый запах.

- Будем через суд добиваться соблюдения экологических требований при эксплуатации Белореченского полигона, - обратила внимание Светлана Радионова. - В ходе проверки мы нашли множество нарушений: предприятие не соблюдало закон об экологической экспертизе, скрывало и искажало информацию, в то время как полигон уже ломился от отходов.

Эксплуатирующая организация АО «Крайжилкомресурс» привлечена к административной ответственности по нескольким статьям.

Фото: _svetlana__radionova_

- А мы будем бороться за чистый воздух для белореченцев, руководство предприятия обязано работать по букве закона. Так жить нельзя, - заключила руководитель.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Белореченском районе уже несколько лет остро стоит вопрос проблем хранения и сортировки ТБО. Лимиты полигона уже превышены в полтора раза. Сюда ежегодно свозят 580 тысяч тонн твердых коммунальных отходов с четырех районов края: в Белореченского, Апшеронского, Туапсинского и Горячеключевского. На сегодняшний день не справляется с загруженностью.

Для нового полигона в районе определили участок. Общественные слушания с жителями намечены на июль. Также есть участок для нового полигона в Белореченской зоне площадью 25 гектаров. Начать его строительство намечено в 2022 году.

Для компенсации неудобств жителей в пятикилометровой зоне от полигонов и пунктов сортировки мусора власти региона введут льготный тариф. Он затронет более 470 тысяч человек.