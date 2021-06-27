В «Сириусе» прошел открытый Кубок по футболу

Кубок по футболу Федеральной территории «Сириус»

26 и 27 июня на полях Имеретинской низменности состоялся Кубок по футболу Федеральной территории «Сириус». В субботу соревновались воспитанники детских спортивных школ и клубов, а в воскресенье взрослые мужские любительские команды.

Заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» Дмитрий Савин

Турнир организовал Фонд «Талант и успех». Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» Дмитрий Савин.

- «Сириус» – это настоящая территория футбола, - отметил Дмитрий Савин. - Мы активно занимаемся развитием детского спорта. Месяц назад провели турнир по футболу для мальчишек 9-10 лет, вчера 26 июня на поле вышли ещё более юные футболисты на два года младше: 7-8 лет.

По его словам, именно в этом возрасте у детей закладывается основной игровой потенциал, игровое мышление, которые затем уже можно активно развивать и совершенствовать.

- Сириус – наша спортивная семья, - считает заместитель руководителя Фонда «Талант и успех». - Любовь к спорту закладывается с самого раннего возраста. Дети приходят на тренировку, влюбляются в активный образ жизни и, подрастая, стремятся к новым победам. А приводят детей в спорт конечно их родители. Было интересно наблюдать, как сначала сын или дочка играли в нашем турнире, в на следующий день уже их папы! Это здорово!

В спорт на федеральной территории вовлечено большое число детей: Каждый пятый ребенок занимается в бесплатных спортивных секциях «Сириуса».

Герой России, начальник штаба Юнармии в Сочи Евгений Федотов

Одним из почетных гостей турнира стал Герой России, начальник штаба Юнармии в Сочи Евгений Федотов.

- Безусловно, это спортивное событие имеет огромную важность для местных жителей, - подчеркнул Евгений Федотов. - Необходимость поддержки подобных турниров очевидна: наверняка кто-то из тех мальчишек, что участвовали в торжественном построении на открытии Кубка по футболу, через несколько лет попадут в сборную страны. Важно, что возможности федеральной территории широко используются для развития массового детского спорта.

Евгений Федотов добавил, что недавно на курорте проводился фестиваль футбола среди команд юнармейцев. В детском турнире приняли участие будущие юнармейцы из Хосты.

Юные футболисты

Футбольные баталии в «Сириусе» собрали более 400 участников и болельщиков, программу выстроили таким образом, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Даже живой символ ФК «Сочи» - Леопард посетил спортивный праздник, провел разминку и сфотографировался с юными спортсменами.

В качестве почетного гостя турнир посетил бразильский и российский футболист, полузащитник Жоаозиньо

В качестве почетного гостя турнир посетил бразильский и российский футболист, полузащитник Жоаозиньо. Он признался, что сам пришёл в спорт в 7 лет и футбол стал не только увлечением на всю жизнь, но и профессией.

Момент матча

Кубок по футболу уже стал одним из любимых спортивных мероприятий, которые проводятся на Федеральной территории. Встречи на поле крепко объединяют жителей, создавая настоящую спортивную семью.