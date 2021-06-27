Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В Сочи прошёл торжественный приём выпускников «Лестница к успеху».
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
На него были приглашены более 200 медалистов.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Кроме отличной учебы одаренные выпускники проявили себя в творчестве и спорте.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Мэр курорта Алексей Копайгородский поздравил выпускников и вручил им памятные подарки.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- Теперь все ваши взгляды и мысли направлены в будущее, которое связано с поступлением в высшие учебные заведения, выбором профессии, - отметил глава города.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
По его словам, Сочи – это город больших возможностей и перспектив, он нуждается в талантах и верит в свою молодежь.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Многие медалисты имеют в своем послужном списке серьезные достижения.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Среди приглашённых на торжественный приём дипломанты и лауреаты конкурсов, конференций и олимпиад всероссийского и международного уровня.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Всего аттестаты о среднем общем образование получили порядка 2300 сочинских юношей и девушек.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
На данный момент в Сочи 13 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Торжественный приём выпускников
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Результаты экзаменов по трём предметам ещё не подведены, возможно, что и там в числе стобалльников будут сочинцы.
Торжественная церемония завершилась финальной песней, которую исполнили директора школ вместе с выпускниками.