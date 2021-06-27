Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи прошёл торжественный приём выпускников «Лестница к успеху».

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

На него были приглашены более 200 медалистов.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

Кроме отличной учебы одаренные выпускники проявили себя в творчестве и спорте.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

Мэр курорта Алексей Копайгородский поздравил выпускников и вручил им памятные подарки.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Теперь все ваши взгляды и мысли направлены в будущее, которое связано с поступлением в высшие учебные заведения, выбором профессии, - отметил глава города.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

По его словам, Сочи – это город больших возможностей и перспектив, он нуждается в талантах и верит в свою молодежь.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

Многие медалисты имеют в своем послужном списке серьезные достижения.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

Среди приглашённых на торжественный приём дипломанты и лауреаты конкурсов, конференций и олимпиад всероссийского и международного уровня.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

Всего аттестаты о среднем общем образование получили порядка 2300 сочинских юношей и девушек.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

На данный момент в Сочи 13 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Торжественный приём выпускников Фото: Виктор КЛЮШКИН

Результаты экзаменов по трём предметам ещё не подведены, возможно, что и там в числе стобалльников будут сочинцы.

Торжественная церемония завершилась финальной песней, которую исполнили директора школ вместе с выпускниками.