Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 июня 2021: заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает стремительно расти

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 28 июня 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 151 зараженный. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 51,3 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 3368 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 903,4.

На курортах Кубани – активный курортный сезон. В Анапе, Геленджике, Сочи и других городах строго соблюдают эпидемиологическую безопасность.

Так в Сочи подрядные организации каждое утро обрабатывают места массового пребывания людей: пляжные территории, автобусные остановки, подземные переходы. В многоквартирных домах санитарная обработка проводится силами управляющих компаний. Дезинфицируются подъезды, холлы, коридоры, лестничные площадки и марши, лифтовые кабины и двери.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 28 июня 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксирован 41 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 28 июня 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 15 человек.

Коронавирус в Сочи 28 июня 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 человек.

Коронавирус в Геленджике 28 июня 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 28 июня 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 28 июня 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция ни у кого не подтвердилась.