«Евроонко» - это европейские технологии лечения рака

Фото предоставлено "Евроонко"

Ровно год назад, 25 июня, в Краснодаре состоялось торжественное открытие филиала федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».

До этого в регионе не были представлены частные узкопрофильные центры, занимающиеся лечением онкологических заболеваний. С открытием филиала «Евроонко» у жителей края и соседних регионов появилась возможность проходить высокоточную диагностику и эффективное лечение злокачественных новообразований на уровне современных мировых стандартов. В ближайших планах «Евроонко» - открытие стационара в столице Кубани.

Лечение рака по международным протоколам

Никто не хочет услышать диагноз «рак». Даже зная, что благодаря научным открытиям, сделанным в последние годы, с этой болезни уже снят ярлык «приговор», вряд ли кто желал бы попасть в статистику онкозаболеваний. А она в Краснодарском крае неблагоприятная: на учете у онкологов состоят свыше 191 тысячи человек, у более чем 25 тысяч кубанцев ежегодно впервые выявляются различные онкопатологии, причем чаще всего - рак кожи (16% от всех онкозаболеваний).

В этой ситуации большое значение имеет доступность своевременной и высококвалифицированной онкологической помощи на основе актуальных международных протоколов. Именно поэтому появление в столице региона филиала федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», которой в 2021 году исполнилось 10 лет, открыло доступ населению края и соседних регионов к получению такой помощи.

Фото предоставлено "Евроонко"

Лечение рака в «Евроонко» основано на рекомендациях, разработанных и внедренных в практику Европейским обществом медицинской онкологии (ESMO), Национальной сетью по внедрению знаний в области онкологии США (NCCN), Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO) и другими признанными онкологическими сообществами.

«Ероонко» совместно с зарубежными партнерами участвует в различных клинических исследованиях, поэтому все назначения врачи клиники делают только на основании новейших научных достижений.

В «Евроонко» есть специальный департамент, который отслеживает все новейшие мировые разработки в области онкологии. Как только появляются первые подтвержденные положительные результаты какого-то метода или препарата, эти новшества находят применение в клинике.

Европейские технологии лечения рака - это комплексный мультидисциплинарный подход, коллегиальность принятия решений, инновационные технологии, оригинальные препараты последнего поколения, высокий уровень сервиса и комфорта. Причем все это так же доступно пациентам в Краснодаре, как и во флагманской клинике в Москве и в филиалах в других городах России.

Весь спектр диагностики и лечения

Филиал «Евроонко» в Краснодаре работает как амбулаторный онкологический центр. Здесь можно пройти биопсию с УЗИ-навигацией, лекарственную терапию: химиотерапию, таргетную терапию, иммунотерапию, а также различные медицинские манипуляции: удаление скопившейся жидкости в брюшной полости и груди при асците и плеврите, удаление родинок и новообразований на коже с последующей биопсией и другие.

Фото предоставлено "Евроонко"

В краснодарском филиале пациентам доступен весь спектр лабораторных, инструментальных и функциональных методов диагностики на новейшем оборудовании экспертного класса, различные программы онкоскрининга, молекулярно-генетическое исследование в лидирующих зарубежных лабораториях, ранняя диагностика рака. В клинике установлен инновационный видеодерматоскоп немецкой фирмы FotoFinder. Это новейшая модель с расширенным функционалом, аналогов которой в Краснодарском крае нет. Акцент сделан именно на кожные патологии, поскольку рак кожи и меланома лидируют среди прочих онкозаболеваний на Кубани.

Особое внимание в «Евроонко» уделяется больным с поздними стадиями рака, от которых отказались другие клиники. Таким пациентам предлагается паллиативная помощь. Она предполагает многогранное, активное лечение, помогающее продлить жизнь пациентам с неизлечимым заболеванием на месяцы и годы. При этом человек может вести активный образ жизни, в некоторых случаях даже работать, посвящать свободное время досугу, хобби, своим близким. Таким образом паллиативная помощь способна не только улучшить качество жизни пациента, но и повысить его эмоциональный настрой.

СПРАВКА «КП»

Федеральная сеть клиник экспертной онкологии, работающих под брендом «Евроонко», - российская сеть частных специализированных онкологических центров, предоставляющих полный спектр диагностики и лечения рака по современным мировым стандартам.

Флагманская клиника в Москве ежегодно принимает более 10 тысяч пациентов, многие из которых приезжают из различных регионов РФ и стран ближнего зарубежья.

В связи с потребностью жителей регионов в качественной и оперативной онкологической помощи с 2019 года «Евроонко» развивает сеть клиник экспертной онкологии в крупнейших городах России. Первый филиал клиники в Краснодаре был торжественно открыт 25 июня 2020 года. 27 октября состоялось открытие клиники в Санкт-Петербурге. В марте прошлого года заработал первый информационно-сервисный центр «Евроонко» в Нижнем Новгороде, а в сентябре - в Самаре.

К 2023 году «Евроонко» планирует расширить свою сеть как минимум до девяти городов, в том числе на Севере и Дальнем Востоке. Вся команда клиники работает над тем, чтобы лечение в «Евроонко» стало доступно как можно большему количеству пациентов.

В этом году «Евроонко» планирует открыть стационар в Краснодаре, где жителям Кубани и соседних регионов будут доступны операции и другие сложные манипуляции.

КСТАТИ

В этом году «Евроонко» планирует открыть стационар в Краснодаре, где жителям Кубани и соседних регионов будут доступны операции и другие сложные манипуляции.

«Евроонко» в Краснодаре: ул. Северная, 315.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Свыше 191 тысячи человек состоят на учете у онкологов в Краснодарском крае;

- У более чем 25 тысяч кубанцев ежегодно впервые выявляются различные онкопатологии;

- Чаще всего - рак кожи - 16% от всех онкозаболеваний;

- Лечение рака в «Евроонко» основано на рекомендациях, разработанных и внедренных в практику:

• Европейским обществом медицинской онкологии (ESMO);

• Национальной сетью по внедрению знаний в области онкологии США (NCCN);

• Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO) и другими признанными онкологическими сообществами.

Телефон для записи и справок: 8 (861) 238-76-74

https://www.euroonco.ru/