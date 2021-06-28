Вернуть дискуссию в парламент

Никита Изюмов с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Фото предоставлено Екатеринодарским дискуссионным клубом

Никита Изюмов известен в Краснодаре прежде всего тем, что является создателем первого в городе дискуссионного клуба. Общественного проекта, где поднимаются наиболее острые проблемы, где каждый горожанин имеет возможность высказать свое мнение и быть услышанным другими. Стандартный сценарий мероприятия – это выбор темы дискуссии, площадки, где она будет проводиться, приглашение спикеров (это в основном политики, чиновники или представители общественных организаций) и зрителей. Зрителям, к слову сказать, отводится совсем не последняя роль. Они являются полноправными участниками дискуссии и могут не только задавать вопросы спикерам, но и высказывать свое собственное мнение.

По словам самого Никиты именно этот проект стал отправной точкой в его общественной деятельности. А теперь, возможно и приведет его в политику. Партия «Новые люди» рассматривает Никиту Изюмова как потенциального кандидата в депутаты Государственной думы.

- Никита, ваш дискуссионный клуб функционирует уже довольно давно, чтобы превратиться из явления «нового» и «модного» в нечто обыденное.

- Мы регулярно проводим наши публичные дискуссии уже в течение шести лет. И я могу сказать, что за это время интерес к мероприятиям нисколько не уменьшился. Больше того, - раз от раза нам приходится искать новые, более крупные площадки, позволяющие вместить всех желающих принять участие в дискуссиях. Иногда мероприятия могут собирать до трехсот человек, сам процесс обсуждения поднятой проблемы растягиваться на несколько часов.

Даже в период пандемии Екатеринодарский дискуссионный клуб продолжает проводить мероприятия. Фото предоставлено Екатеринодарским дискуссионным клубом

- До вас никто в Краснодаре этого не делал?

- Не делал до нас и не делает сейчас. Во всяком случае в том формате, в котором это делаем мы. Это не просто дебаты, где есть два-три спикера, доносящих свою позицию по той или иной проблеме. У нас действительно дискуссионный клуб, где мы даем возможность высказаться всем, не только спикерам, но и зрителям. И, поверьте, зачастую именно зрители оказываются значительно активнее в обсуждении того или иного вопроса, нежели приглашенные политики или чиновники.

Так уж получается, что ни Городская дума Краснодара, ни Законодательное собрание края уже давно не являются местом для дискуссий. Собственно, как и Государственная дума. А у нас было желание вернуть эту дискуссию в публичное пространство. Чтобы политические оппоненты не в чатах соцсетей перепалки устраивали, а имели возможность в лицо друг другу высказать свою позицию. Нормально, интеллигентно, без перехода на личности. А жители города могли эту позицию не только услышать, но и прокомментировать, высказать свое мнение и, опять же, - в лицо и максимально корректно.

- Из наиболее запомнившихся мероприятий, какие можете назвать?

- Если из чисто политических, то, наверное, в 2018 году - дискуссия по итогам митингов Навального была очень яркой и запоминающейся. Нам удалось посадить за один стол представителей власти и представителей оппозиции. И заставить их конструктивно говорить друг с другом. Получился очень интересный разговор.

Если говорить о чисто городских проблемах. То, конечно, вопросы развития городской инфраструктуры, перспективы ремонта тех или иных улиц, изменений транспортного движения очень популярны у горожан. Когда мы приглашаем вице-мэра города, главного архитектора, представителей общественности и жители могут им задать вопросы, высказать свое мнение.

Для власти это тоже важно – это та обратная связь с горожанами, которой власти зачастую очень не хватает.

- Будучи руководителем регионального отделения общественной организации «Царьград» многие успешно реализуемые в Краснодаре проекты вы планируете транслировать в районы.

- Да это спортивные и культурные мероприятия. Сейчас помимо Краснодара у нас есть полноценные местные отделения в Геленджике и Ейске, в ближайшее время мы открываем отделения в Анапе и Сочи. Планируем и дальше расширяться.

Сегодня во многих районах края социальная, культурная жизнь присутствует на каком-то зачаточном уровне. Некие казенные мероприятия раз в год проведут в райцентре. И на этом все. А ведь там тоже живут люди. И кроме работы и дома им нужна какая-то культурная, спортивная жизнь.

Мы, как общественная организация можем такого рода проекты реализовывать. Причем важно, что мы делаем это не для отчетности, как госструктуры, а для результата. Приступая к подготовке мероприятия, мы хотим, чтобы оно получилось хорошо, чтобы к нам приходили люди, прочувствовали, захотели принимать участие в подобной деятельности и к нам присоединились. Это и фестивали, и всевозможные спортивные турниры.

- А проект дискуссионных клубов планируете транслировать в районы?

- Безусловно. И на это есть запрос. Люди хотят обсуждать существующие проблемы, в том числе предлагая пути их решения. Люди хотят видеть представителей власти не только на страницах газет или в экранах телевизоров, а – здесь и сейчас. Они хотят услышать позицию власти и иметь возможность высказаться в отношении этой позиции. Поэтому, конечно, проекты аналогичные Екатеринодарскому дискуссионному клубу мы будем развивать не только в Краснодаре.

- С партией «Новые люди» вы тоже познакомились в рамках дискуссионного клуба?

- Да. Мы пригласили представителей партии на одно из наших мероприятий в качестве спикеров. Так и началось наше знакомство. А потом стало понятно, что наши взгляды очень схожи.

- В чем например?

- Например в необходимости возврата к прямым выборам мэров городов. Новые люди принципиально стоят на том, что мэра должны выбирать горожане, а не назначать чиновники. Только тогда будет прямая ответственность руководителя города перед жителями. Только тогда будет результат работы.

Я согласен с Новыми людьми в необходимости судебной реформы. Поддерживаю их идею относительно перераспределения бюджета в пользу регионов и мысль о том, что деньги должны оставаться в региональных бюджетах, а не уходить в Москву. Предложения в сфере здравоохранения, образования… Мне все это понятно и под каждым словом я готов подписаться.

- И вы рассматриваете возможность своего выдвижения от партии «Новые люди» в Госдуму?

- А почему нет? Если наши идеи схожи. Если я в себе чувствую силы, если у меня есть желание перемен, а у партии «Новые люди» есть желание вернуть дискуссию в парламент. Почему нам не объединить наши усилия?