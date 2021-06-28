На Кубани произошел массовый мор рыбы

Фото: кадр из видео.

В станице Динской Краснодарского края массово гибнет рыба. Обнаружили это местные рыбаки, которые пришли на речку Кочеты. Несмотря на то, что было уже поздно, один из мужчин решил снять увиденное на камеру. На кадрах было видно, что на поверхность водоема всплыли десятки щук, карасей и толстолобиков. Что удивительно, скопилась мертвая рыба в основном около берега.

После того, как ролик был опубликован в соцсетях, станичники стали выдвигать версии случившегося. Пока одни были уверены — рыбу просто отравили незаконные ядовитые сбросы в реку, другие считали, что массовый мор мог произойти из-за жары.

- Каждый год одно и то же. В 2020-м, когда были засуха и невероятное пекло, карась и лещ тоже плавали кверху брюхом, - пишут жители Динской.

Как стало известно, жалобы в Минприроды Краснодарского края поступают не только из Динской, но и соседних населенных пунктов. О случившемся знают и в администрации Динского района. По мнению властей, проблема может скрываться на дне самого водоема.

- Никаких незаконных перекрытий нет. Причина в другом, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации муниципалитета. - Несмотря на то, что идут дожди, летом уровень воды в водоемах все время уменьшается. Из-за высоких температур водоросли при гниении выделяют токсичные вещества - цианиды.

Запах сероводорода для этого процесса характерен. Это указывает, что на дне скапливается много ила. И, естественно, из-за этого в воде снижается уровень кислорода — обитатели просто задыхаются.

- Конечно, есть необходимость расчистить русла рек. В нашем районе требуется навести порядок и на Кочеты, и на Понуре. Но на это требуются средства, причем федеральные. Мы направили необходимые письма, - добавляют в администрации района.

Расчистку рек проведут только после получения денег. Пока же на месте работают специалисты. Они берут необходимые пробы, чтобы провести лабораторные исследования и узнать точные причины мора.