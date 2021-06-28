Краснодарский врач рассказал, почему прививка от коронавируса поможет не умереть

Сергей Ситник. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших в крае растет ежесуточно. Каждый день регистрируют 167 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 51513 человек. Людей в ковидных госпиталях становится все больше - это всерьез беспокоит медиков. Ковидный госпиталь на базе ККБ №1 Краснодара заработал 1 апреля 2020 года. Врачи в «красной зоне» отмечают - среди пациентов с тяжелым течением болезни большое число молодых людей без хронических патологий и лишнего веса. Но страшнее другое — жертв коронавируса меньше не становится.

Один из тех, кто напоминает о смертельной опасности инфекционного заболевания, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ККБ №1 Сергей Ситник. Врач привился от ковида спустя 7 месяцев после болезни. Причем, несмотря на то, что уровень антител еще был достаточно высок. Вакцинацию он перенес довольно легко – только после второй прививки немного повысилась температура.

– Убежден, что надо обязательно прививаться. Дело в том, что это единственный и реальный шанс на спасение, - сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Сергей Ситник. - Риск смерти от ковида намного выше возможных осложнений от вакцины.

По его словам, те симптомы, что возникают на фоне прививки, достаточно малы и не опасны для здоровья.

- А смертность среди невакцинированных – высока. Особенно это касается людей в возрасте. Они переносят заболевание крайне тяжело, и мы как врачи знаем, какое количество смертей и осложнений от этой инфекций, - добавляет Сергей Ситник. - Каждый человек имеет право выбора, но имеет ли он право заразить окружающих?