Концертный комплекс в «Сириусе»: такие проекты рождаются раз в 100 лет

Концертный комплекс в «Сириусе»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус» - этот опережающий время объект. Он не только соответствует аналогам, он сам создаёт новые стандарты качества. Подобные проекты рождаются раз в 100 лет, считает его главный архитектор, директор Центра урбанистики университета «Сириус» Андрей Литвинов.

Главный архитектор концертного комплекса, директор Центра урбанистики университета «Сириус» Андрей Литвинов.

- Наш главный объект сегодня — концертный комплекс в «Сириусе». Планируется, что он станет не только конкурентнее тех, что уже построены в мире, а даже лучше тех, что сейчас проектируются, - рассказал архитектор.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс мирового уровня в «Сириусе» объединит все виды искусства. Проект настолько масштабный, что аналогов ему нет. К строительству привлечены ведущие специалисты: благодаря им комплекс станет сложнейшим инженерным и архитектурным сооружением с уникальной системой акустики, идеально вписанным в ландшафт.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Все этапы проектирования, возведения, запуска и функционирования нового комплекса сопровождает художественно-экспертный Совет.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Его состав руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева представила в марте в Кремле на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. В Совет вошли ведущие деятели отечественного и мирового искусства, такие как Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков. Председателем стал художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России, соучредитель Фонда «Талант и успех» Сергей Ролдугин.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Параметры и вариативность сцен нового комплекса подходят для всех видов исполнительского искусства, от больших хоров, театральных и балетных трупп до камерных оркестров, джазовых квартетов, оперных исполнителей и эстрадных певцов. Главный вестибюль трансформируется в музейно-выставочное пространство. Рядом – литературная гостиная с библиотекой, музыкальная гостиная, концертные залы – Главный (на 1 200 зрителей) и Малый (на 300 зрителей), репетиционные помещения для балета и оркестра, а также универсальный репетиционный зал.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Такое многофункциональное культурное пространство, способное принимать международные, российские большие и маленькие коллективы, знаменитых исполнителей, по праву можно назвать уникальным. Эта площадка в какой-то степени станет экспериментальной – здесь можно и представлять премьеры, и ставить громкие театральные постановки.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Впервые сочинцы и гости курорта получат возможность вживую увидеть и услышать лучших мировых и российских исполнителей.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Зал обещает стать не только знаковым местом для Федеральной территории «Сириус», но и важнейшей фестивальной площадкой России и мира.

Конечно же, на новой сцене будут выступать и воспитанники Образовательного центра «Сириус». Участниками программ могут стать юные таланты из Сочи. Модель сопровождения талантливых выпускников, которая выстроена в «Сириусе», подразумевает, что зал станет их отправной точкой на большую профессиональную сцену.

Строительство концертного комплекса

Уникальность концертного комплекса заключается еще и в том, что в нем будут художественные галереи, музей современного искусства, литературная гостиная, библиотека с книжным магазином. И у местных жителей, и у туристов появится исключительная возможность посещать эксклюзивные культурные объекты.

Строительство концертного комплекса

- Это место, где можно будет провести целый день. Оно интересно как взрослым, так и детям. Аналогов такому культурному общественному пространству пока нет, – заключил Андрей Литвинов.