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Общество28 июня 2021 20:10

Концертный комплекс в «Сириусе»: такие проекты рождаются раз в 100 лет

Этот опережающий время объект не только соответствует аналогам, он сам создаёт новые стандарты качества
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Концертный комплекс в «Сириусе»

Концертный комплекс в «Сириусе»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус» - этот опережающий время объект. Он не только соответствует аналогам, он сам создаёт новые стандарты качества. Подобные проекты рождаются раз в 100 лет, считает его главный архитектор, директор Центра урбанистики университета «Сириус» Андрей Литвинов.

Главный архитектор концертного комплекса, директор Центра урбанистики университета «Сириус» Андрей Литвинов.

Главный архитектор концертного комплекса, директор Центра урбанистики университета «Сириус» Андрей Литвинов.

- Наш главный объект сегодня — концертный комплекс в «Сириусе». Планируется, что он станет не только конкурентнее тех, что уже построены в мире, а даже лучше тех, что сейчас проектируются, - рассказал архитектор.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс мирового уровня в «Сириусе» объединит все виды искусства. Проект настолько масштабный, что аналогов ему нет. К строительству привлечены ведущие специалисты: благодаря им комплекс станет сложнейшим инженерным и архитектурным сооружением с уникальной системой акустики, идеально вписанным в ландшафт.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Все этапы проектирования, возведения, запуска и функционирования нового комплекса сопровождает художественно-экспертный Совет.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Его состав руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева представила в марте в Кремле на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. В Совет вошли ведущие деятели отечественного и мирового искусства, такие как Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков. Председателем стал художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России, соучредитель Фонда «Талант и успех» Сергей Ролдугин.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Параметры и вариативность сцен нового комплекса подходят для всех видов исполнительского искусства, от больших хоров, театральных и балетных трупп до камерных оркестров, джазовых квартетов, оперных исполнителей и эстрадных певцов. Главный вестибюль трансформируется в музейно-выставочное пространство. Рядом – литературная гостиная с библиотекой, музыкальная гостиная, концертные залы – Главный (на 1 200 зрителей) и Малый (на 300 зрителей), репетиционные помещения для балета и оркестра, а также универсальный репетиционный зал.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Такое многофункциональное культурное пространство, способное принимать международные, российские большие и маленькие коллективы, знаменитых исполнителей, по праву можно назвать уникальным. Эта площадка в какой-то степени станет экспериментальной – здесь можно и представлять премьеры, и ставить громкие театральные постановки.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Впервые сочинцы и гости курорта получат возможность вживую увидеть и услышать лучших мировых и российских исполнителей.

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус»

Зал обещает стать не только знаковым местом для Федеральной территории «Сириус», но и важнейшей фестивальной площадкой России и мира.

Конечно же, на новой сцене будут выступать и воспитанники Образовательного центра «Сириус». Участниками программ могут стать юные таланты из Сочи. Модель сопровождения талантливых выпускников, которая выстроена в «Сириусе», подразумевает, что зал станет их отправной точкой на большую профессиональную сцену.

Строительство концертного комплекса

Строительство концертного комплекса

Уникальность концертного комплекса заключается еще и в том, что в нем будут художественные галереи, музей современного искусства, литературная гостиная, библиотека с книжным магазином. И у местных жителей, и у туристов появится исключительная возможность посещать эксклюзивные культурные объекты.

Строительство концертного комплекса

Строительство концертного комплекса

- Это место, где можно будет провести целый день. Оно интересно как взрослым, так и детям. Аналогов такому культурному общественному пространству пока нет, – заключил Андрей Литвинов.

СочиОбщество: ВОПРОС ДНЯ