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В Сочи инспектор ДПС сбил подростка и уехал. Сдать тест на алкоголь он отказался, сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сотрудник ГИБДД был за рублем автомобиля каршеринга. По предварительным данным, 12-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла 26 июня.

С места ДТП подростка увезли в больницу.

- У мальчика диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, - рассказали в лечебном учреждении. – Состояние ребенка удовлетворительное.

Сотрудник ДПС бросил машину прямо на улице и скрылся. Но в день аварии все-таки явился в полицию и дал признательные показания.

В отношении виновника аварии составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ «Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования», «Нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП».

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Инспектор ГИБДД приехал в Сочи отдыхать из Санкт-Петербурга.