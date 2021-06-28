Последствия ливня на Кубани 28 июня 2021: подтоплены 17 придомовых территорий

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Последствия ливня на Кубани 28 июня 2021 серьезные. Их устраняют в Лабинском и Апшеронском районах. Регион продолжает находится под властью циклона. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в регионе с 29-30 июня, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели предупреждают о комплексе неблагоприятных метеоявлений. Осадки продолжают приносить неприятности на юге и юго-востоке региона.

- Наблюдаются частичные подтопления придомовых территорий в Лабинском и Апшеронском районах, - рассказал представитель пресс-службы. - Дежурная смена центра управления ведет непрерывный мониторинг обстановки, организована работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Подъем уровня воды зафиксирован в станице Ахметовской Лабинского района. Заранее туда были направлены федеральные, краевые и муниципальные аварийно-спасательные подразделения. Успели очистить русло реки под мостом, что помогло избежать масштабного ЧП.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В станице Чернореченской Лабинского района подтопило 17 придомовых территорий. Здесь оперативно привлекли инженерную технику и отвели воду.

- Местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с, - рассказал представитель пресс-службы.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае продолжатся сильные ливни. Осадки могут стать причиной подтоплений в регионе.