10 важных вопросов об отдыхе в Краснодарском крае

На море Фото: Виктор КЛЮШКИН

Теперь в отпуск на Кубань так просто не поедешь. В регионе весь курортный сезон действует режим повышенной готовности, власти ввели ограничения при заселении туристов в отели, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Но закрывать курорты и перекрывать дорогу к морю не собираются.

С 1 июля заселиться в гостиничный номер гостиницу непривитым отдыхающим будет можно всего лишь на месяц. При этом в обязательном порядке нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на «ковид».

1.Будут ли проверять тесты и справки на въезде в Краснодарский край или в аэропорту?

- Все необходимые документы потребуют при заселении в отель или санаторий. Если справки нет, в гостиницу просто не заселят.

2.Нужны ли справки при заселении в отели на территории Сириуса?

- Да, на федеральную территорию правила, которые действуют в Краснодарском крае, тоже распространяются. Здесь своя прибрежная зона, отели и гостиницы.

3.Если приехал без справок, выгонят?

- Если до 31 июля нет либо справки о вакцинации, либо отрицательного теста ПЦР, а с 1 августа – документ о прививке, в гостиницу не заселят.

4.Со справкой об антителах пустят в отель?

- Нет, справка об имеющихся антителах не является основанием для заселения в гостиницу. Нужен сертификат о вакцинации.

5.Если есть противопоказание к вакцинации, на курорт не пустят?

- В таком случае необходимо при заселении в гостиницу предоставить медотвод и отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение 72 часов. Медотвод – это справка от врача, которую выдают в поликлинике по месту жительства с указанием причины, по которой нельзя проходить вакцинацию.

6. Нужны справки тому, кто едет в гости или в свою квартиру на побережье?

- Нет, требования распространяются на заселение в отели, санатории, пансионаты, гостевые дома, базы отдыха.

7. Тем, кто уже отдыхает в Краснодарском крае, нужно выселяться? Или сдавать тест?

- Требования распространяются только на туристов, заселяющихся с 1 июля. Если человек заселился ранее и не меняет отель, с него ничего требовать не будут.

8. Если отказаться от путевки в Краснодарский край, вернут полную стоимость?

- Решение будет приниматься в соответствии с правилами аннуляции. У каждого отеля они свои. Например, если бронировать отель через Букинг, там всегда прописаны условия, по которым возвращается вся сумма. Но, как правило, большинство гостиниц предоставляют бесплатную отмену брони за три дня до планируемой даты въезда. А вот с билетами на самолет все сложнее - если они невозвратные, то деньги могут и не отдать, но в каждом конкретном случае можно договориться с авиакомпанией.

9. Можно ли сдать тест ПЦР уже по приезду в Краснодарский край?

- Это можно сделать в любой лаборатории. Минимальное время готовности анализа - 6 часов. Цена – до 2000 рублей. Но заселение в отель возможно после получения отрицательного результата.

10. Сколько будут действовать эти требования?

- В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 1 октября 2021 года – до этого времени и действуют правила.