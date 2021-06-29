Пассажиры могут сдать экспресс ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту Сочи

Фото пресс-службы аэропорта

В аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Она работает без выходных. Результат исследования пассажир может получить уже через 2 часа.

- Лаборатория находится на первом этаже сектора С в аэропорту. Медики берут анализы круглосуточно, за исключением ухода на перерыв с 03:00 до 05:00, с 8:30 до 9:15, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Экспресс-тест в воздушной гавани обойдется в 2750 рублей. Оплатить можно только онлайн через сайт лаборатории.

- Если первичный анализ покажет положительный результат, материал будет направлен на повторное исследование. В этом случае время предоставления результата может быть увеличено до 4 часов, - добавили в аэропорту.

Напомним, в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию. Туристы могут заселиться на курортах с 1 июля с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа – только при наличии паспорта вакцинации. Стоит отметить, что вторую прививку отдыхающие могут получить на курорте по приезду.

КОНКРЕТНО

Что необходимо сделать для прохождения ПЦР-теста:

- зарегистрироваться на сайте: labarhimed.ru;

- выбрать «окно»: Сочи-Адлер;

- заполнить все поля;

- произвести оплату;

- получить штрих-код.

При обращении в лабораторию пассажир должен предъявить штрих-код и паспорт. Вылетающим пассажирам, желающим сдать тест ПЦР, рекомендуется прибыть в аэропорт Сочи не позднее 3-4 часов до окончания регистрации на рейс.

Результат теста можно получить лично. Также при желании он может быть направлен на электронную почту пассажира. Содержание письма будет переведено на английский язык.

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