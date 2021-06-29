Что изменится с 1 июля 2021 года в Краснодарском крае: новые правила для туристов, тарифы ЖКХ и выплаты для беременных

Что изменится с 1 июля 2021 года в Краснодарском крае. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Что изменится с 1 июля 2021 года в Краснодарском крае — важный вопрос, который волнует жителей региона. В числе основных изменений — новые правила для туристов, тарифы ЖКХ и выплаты для беременных. Об этих и других коррективах читайте в материале «КП» - Кубань».

КОНКРЕТНО

Что изменится с 1 июля 2021 года в Краснодарском крае

Новые правила для туристов

С начала месяца меняются правила размещения туристов в отелях, гостиницах и гостевых домах. Те, кто собирается на побережье, должен заранее позаботиться о справках. Согласно постановлению губернатора при заселении c 1 июля турист должен иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста. К слову, на справке должна быть указана свежая дата - анализ действителен лишь 72 часа.

Либо отдыхающий должен предоставить сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины в электронном или бумажном виде. Или документ, подтверждающий, что человеку ввели однокомпонентную вакцину.

Вернулся из-за границы - сдай два теста

Путешественники, возвращающиеся домой из-за границы, теперь должны дважды сдать ПЦР-тест на COVID-19: первый — сразу после приезда, а второй — в течение пяти дней. При этом Роспотребнадзор советует два теста в один день не делать. Между сдачей анализов должно пройти не менее суток.

- На территории кубанских аэровокзалов не проводят вакцинацию и не выдают сертификаты, - уточняют в пресс-службе Краснодарского международного аэровокзала. - При этом в аэропорту Краснодар можно сдать ПЦР-тест.

Такую услугу ввели в воздушных портах, чтобы облегчить пассажирам передвижение по стране. После сдачи теста на коронавирус ждать результат не нужно, его пришлют на электронную почту в течение трех дней. В случае необходимости письмо будет переведено на иностранный язык.

Кстати, в аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Она работает без выходных. Результат исследования пассажир может получить уже через 2 часа.

Тарифы ЖКХ изменятся

Новые расценки на коммунальные услуги вступят в силу с 1 июля. А вот платежки с увеличившимися цифрами жителям Кубани придут в августе. Однако не все строки квитанций подрастут.

Для тех, кто живет по обычным счетчикам в доме с газовой плитой в городе, цена за один киловатт подрастет на 22 копейки. Вместо 5,02 рубля будем платить 5,24 рубля.

Для горожан, проживающих в домах с электроплитами, и жителей сельских населенных пунктов, - 3,67 рубля. Ранее за киловатт было - 3,52 рубля.

Жители Краснодара, у которых установлен счетчик день/ночь, за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00 теперь будут выкладывать 5,87 рубля, что на 25 копеек больше. Проживающие в домах с электроплитами и сельского населения - 3,76 рубля.

Ночной тариф также изменится - 3,15 рубля вместо 3,02. Для сельского населения и городского населения в домах с электроплитами - 2,21 рубля, хотя ранее было 2,12.

Цена за обращение с ТКО тоже изменится - жители города будут платить 393,75 рубля за кубометр.

Тариф на тепловую энергию изменится только, если вас обслуживает «Краснодартеплосеть». Услуга подорожает до 1827,67 рубля за гигакалорию вместо предыдущих 1771,18.

Новые пособия

Пенсионный фонд Краснодарского края с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия. Они полагаются беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

- Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ПФР по Краснодарскому краю. - В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

То есть мама или папа, которые воспитывают детей в одиночку, выплатят 5 557 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в крае в 2021 году – 11114 рублей), а выплата беременной женщине – 6149 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в крае в 2021 году – 12298 рублей).

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в Пенсионном фонде по месту жительства.

КСТАТИ

У кого отключат воду в Краснодаре с 1 июля

Специалисты продолжают подготовку к будущему отопительному сезону. Сейчас на сетях ведутся профилактические работы. Только так можно избежать неожиданных поломок во время отопительного сезона. Но уже известен график отключения горячей воды в Краснодаре 2021 в июле.

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