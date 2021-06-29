Лагерь с недетскими играми: в Геленджике пять девочек избили сверстницу, а вожатые пытались замять скандал

У девочки вырвали клок волос

Появилось видео, на котором одна девочка в присутствии компании других избивает и унижает сверстницу. Все происходит в детском лагере «Медвежонок». Автор видео рассказывает, что банда воспитанниц регулярно издевается над Ариной. Малышка постоянно били, обзывали и вырвали клок волос.

Однако апогей ситуации в том, что вожатые и директор лагеря, узнав о случившемся, пытались скрыть все факты. Они забрали у других детей телефоны и стали удалять все видео и фото-доказательства. Правда, уничтожить все файлы не получилось. У одной из воспитанниц остались файлы, которыми она поделилась с родителями.

- Над Ариной просто издеваются, - написала одна из свидетельниц своей маме.

Сейчас этим делом занялась полиция. Все факты будут проверены.

- Назначена проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С директором лагеря и вожатыми встретился глава Кабардинского округа Григорий Кялов. Сейчас на территории круглосуточно находится инспектор по делам несовершеннолетних.