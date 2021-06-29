Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 июня 2021: число заболевших растет с каждым днем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Краснодарском крае количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией приближается к 52 тысячам. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

- За сутки в регионе подтвердилось еще 176 случаев заражения. Среди заболевших - 8 детей. Самому младшему пациенту 5 месяцев. - отмечают в оперштабе.

Радует, что большинство подцепивших заразу с болезнью уже справились. Всего переболели COVID-19 в регионе уже 45335 человек.

- В стационарах лечится 1587 человек, на дому – 1367. В тяжелом состоянии на ИВЛ 62 пациента, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперативном штабе.

Жителей края призывают прививаться от опасной инфекции. В Краснодаре люди могут получить укол в мобильных пунктах вакцинации.

НА ЗАМЕТКУ

Торгово-развлекательный центр «СБС-Мегамолл» (с 10 часов утра до 9 вечера);

Торгово-развлекательный центр «Красная Площадь» (здесь работают два пункта, с 10 часов утра до 9 вечера);

улица Тихорецкая, 5/2 (с 10 часов утра до 9 вечера);

улица Покрышкина, 5, («Леруа Мерлен») (с 10 часов утра до 9 вечера)

улица Комсомольской, 46 (с 9 часов утра до 9 вечера).

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