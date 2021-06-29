Пьяного тренера, издевавшегося над гимнастками в поезде Адлер-Саратов, отстранили от работы

Татьяна Слугина. Фото: vk.com/sport_olimpic_balakovo

- Вы мне не указ никто! Она будет работать у меня с утра до ночи, вот эта девочка. Она будет качаться, тянуться, это наши спортивные проблемы, - покачиваясь, заявляет на камеру женщина в вагоне поезда «Адлер - Саратов».

В это время юная гимнастка вместе с другими спортсменками со слезами на глазах сидят на шпагате на верхней полке в плацкартном вагоне. Тренировки, проходящие под гнетом наставника-женщины, заставили других пассажиров содрогнуться.

По словам очевидцев, тренер спортсменки была подшофе. Она насильно заставляла девочку к растяжке на глазах других пассажиров состава. На замечания посторонних она никак не реагировала, утверждала, что они «ей не указ, а девочка будет тренироваться с утра до ночи».

Доставалось и другим девочкам с гульками на голове. Женщина толкала и оскорбляла их. Сами гимнастки при этом не скрывали слез. Но в ответ слов успокоения не слышали.

- Объясняла она это тем, что ребята едут "на Россию" и им необходимо тренироваться до ночи, - говорят очевидцы неприятного инцидента.

Гимнастки возвращались с соревнований, которые проходили в Сочи. Фото: vk.com/sport_olimpic_balakovo

Увы, ни пассажирам, ни начальнику состава не удалось повлиять на ситуацию. В итоге обеспокоенные люди попросили вмешаться в дело сотрудников полиции. Саму запись издевательств случайные очевидцы выложили в сеть.

Позже выяснилось, что в поезде ехали воспитанницы спортивной школы "Олимпик" города Балаково вместе со своим тренером Татьяной Слугиной. Гимнастки возвращались из Сочи, где у них проходили соревнования.

- Тренер вместе со спортсменками возвращалась с соревнований «Черноморская чайка», - говорят в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области. - По факту действий тренера и видео, размещенного в социальных сетях, руководством спортивной школы, в которой тренер проработала более 14 лет, проводится служебная проверка.

Стоит сказать, что на разбирательствах настаивал и глава Балаковского района Сергей Грачев.

- Случай вопиющий! Если эта женщина действительно тренер одного из наших спорткомплексов, незамедлительно привлечь к ответственности. Вплоть до увольнения! — написал Сергей Грачев в своем Instаgram.

Отметим, что педагог с огромным стажем пока числится в штате. Сейчас она на больничном, но, по некоторым данным, ее отстранили от работы. Ее дальнейшую судьбу будет решать руководство. Кроме того, тренеру придется объясняться и перед следователями.

– Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.