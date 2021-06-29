Дорога в будущее: в Туапсе прошел выпускной «Роснефть-класса»

Фото предоставлено «РН-Туапсинский НПЗ»

Компания «Роснефть» известна своим взвешенным подходом к кадрам. Сегодня в ее системе работают только лучшие специалисты нефтяной отрасли. Однако здесь думают и о том, что будет завтра. И самостоятельно готовят будущих сотрудников – с учетом тех непростых задач, которые им нужно будет решать в трудовой деятельности. Для этого создаются «Роснефть-классы», где школьникам, в числе прочих знаний, дают и те, которые необходимы для работы на предприятиях «Роснефти». Такой класс недавно выпустился и на Кубани – в Туапсинской гимназии №1. Мы побывали на празднике и узнали у ребят – к какому будущему они готовятся?

«Мы всегда будем вам помогать»

Для гимназии №1 это уже тринадцатый выпуск «Роснефть-классов». И пожелать выпускникам успехов пришли не только учителя, родители и друзья, но и представители дочерних предприятий «Роснефти» - ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ООО «РН – Морской терминал Туапсе».

- Дорогие выпускники, хочу от всей души поздравить вас с окончанием такого важного этапа – окончанием школы, – произнес в своей речи генеральный директор ООО «РН-Морской Терминал Туапсе» Вадим Овчинников. – В специализированном «Роснефть-классе» вы не просто получили более углубленные знания по предметам, вы по-настоящему познакомились с профессией нефтяника, с работой нашего нефтеперерабатывающего завода и терминала – все это не может не пригодиться вам в будущем.

Заместитель генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» по персоналу и социальным программам Надежда Максименко добавила, что уже более трехсот выпускников «Роснефть-класса» получили свои путевки в жизнь. Компания заботится о своих воспитанниках и надеется, что после обучения в вузах они вернутся сюда на работу.

Вместе они вручили ребятам сертификаты об окончании «Роснефть-класса» и памятные подарки, среди которых – стихотворное напутствие, подготовленное для выпускников работниками отдела развития персонала Туапсинского НПЗ.

Фото предоставлено «РН-Туапсинский НПЗ»

Новое начало

Сами ребята вспоминают о прошедших двух годах в «Роснефть-классе» с улыбками и уже начинают мечтать о том, что ждет их впереди.

«Да, учиться было сложно, - делится одна из выпускниц, Ксения Бутенко. – У нас было по шесть занятий по физике и по шесть по математике в неделю, к тому же часто проводили лекции с преподавателями из университетов. Но это знания, которые я не получила бы ни в каком другом месте – специально для этого я и поступила в «Роснефть-класс». Я очень хорошо сдала ЕГЭ, надеюсь теперь поступить в Санкт-Петербургский политехнический университет, давно об этом мечтала.

Некоторые ребята еще не знают результатов всех своих экзаменов, а кому-то и вовсе предстоит сдавать последний предмет только через несколько дней. Среди таких, например, Андрей Филь.

- Волнуюсь, конечно, – признается он. – Буду все повторять и готовиться. На химию у нас в классе тоже был большой упор, пробные варианты я решаю на восемьдесят баллов без проблем, но хочется девяносто.

Их одноклассница Карина Рындина очень благодарна своим шефам не только за подаренные знания и навыки, но и за по-настоящему крепкую дружбу, которая сформировалась в их коллективе.

- Мы постоянно участвовали в разных конкурсах и научных конференциях от «Роснефти», - объясняет она. – Каждый из нас много работал и развивался, но еще благодаря всему этому мы научились работать в команде. У нас очень сплоченный и дружный класс, мы обязательно будем общаться и теперь, даже после школы.

Начальник управления образования Туапсе Галина Никольская тоже надеется, что выпускники не забудут друг о друге и, конечно, о своих учителях. Она напомнила, что каждый год в феврале проводится встреча выпускников, и пожелала ребятам мечтать, ставить себе цели и добиваться их. Действительно, за их будущее можно быть спокойным – та база знаний и опыта, которую они получили в «Роснефть-классе», открывает для них множество дорог.