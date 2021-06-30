Скрыт под слоем картона: раскрыта тайна главного документа кубанского казачества

Портрет Екатерины висит в краснодарском музее над витриной с регалиями кубанского казачества Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

229 лет назад императрица Екатерина II подписала жалованную грамоту Черноморскому казачьему войску. По ней «в вечное владение» бравым хлопцам уходили территории Кубани. И этот документ – один из главных в Кубанском казачьем войске, - надежно охраняют и прячут от чужих глаз.

Историк музея имени Е.Д. Фелицына Юрий Бунин Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

ЗЕМЛИ - ВОЙСКУ

Жалованную грамоту императриц подписала 30 июня 1792 года. Но само казачье войско было образовано за пять лет до этого - в 1787 году из волонтерских команд по предложению князя Григория Потемкина-Таврического. А до этого, в 1775 году, Екатерина II ликвидировала Запорожскую сечь. Тогда часть казаков ушли на службу в Османскую империю, образовав Задунайскую сечь. Другая часть стала блуждать по пределам Российской империи и Украины. А когда начинает формироваться Черноморское войско, они отправляются записываться в него. Приближалась русско-турецкая война 1787-1791 годов, нужны были силы, которые бы сдерживали границы Российского государства. И казаки встали на защиту рубежей. Тогда, в морском сражении возле украинского села Очаково, погиб и его первый атаман Сидор Белый. А по результатам той войны Россия окончательно закрепляет за собою территории Крыма и правобережной Кубани. И через год после сражений в Санкт-Петербург отправляется делегация во главе с войсковым судьей Антоном Головатым - просить Екатерину о даровании черноморским казакам земли Кубани. Им их обещал ещё Потемкин, но в 1791 году он умер, а вопрос так и не был решен.

Войсковой судья Антон Головатый привез грамоту в Екатеринадар

Казакам пришлось ехать в Петербург к самой императрице и просить эти территории. И Екатерина II подписала грамоту на четырех листах, по которой Черноморскому казачьему войску передаются земли:

- на западе - Таманский полуостров,

- на востоке - территория современного Усть-Лабинска,

- на севере - так называемый Ейский городок.

Это - точная копия грамоты, которую Екатерина пожаловала кубанским казакам Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

ШЛИ ТРИ ВОЛНЫ

Когда казаки переселились на Кубань, было основано 40 куреней, 38 из которых получили название тех, что были еще при Запорожской сечи. Новых было только два - Екатерининский (в честь императрицы) и Березанский (в честь победы у острова Березань в Русско-турецкой войне). Само переселение шло в три волны: переселенцами по морю командовал Антон Головатый, на Тамани была высадка шла под руководством Саввы Белого, а пешим ходом шли казаки во главе с Захарием Чепегой – основателем Екатеринодара.

ГРАМОТА ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ

- Жалованная грамота позволила казакам наследственно содержать и иметь эти земли взамен на свою преданную службу Российской империи, - рассказывает историк музея имени Е.Д. Фелицына Юрий Бунин. – Кстати, в тот же день, когда была подписана жалованная грамота, Екатерина назначила и годовое жалованье для казаков и старшин Черноморского казачьего войска.

Часть регалий кубанского казачества выставлены в музее Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

То есть, все было оформлено на бумаге, кто сколько получает за свою службу в год - от должности кошевого атамана до самых нижних чинов.

- По росписи компенсировалось и утраченное имущество, которое у казаков было до переселения, - объясняет историк.

Первоначально Черноморское войско было поселено между Бугом и Днестром на берегах Черного моря со столицей в Слободзеи, но когда было переселение, хлопцы отправились на новые территории без нажитого.

- А вот грамоту царицы Головатый привез на Кубань из Санкт-Петербурга, и она хранилась в Екатеринодарском войсковом казачьем штабе, - рассказывает Юрий Бунин. – А уже потом она переехала в войсковой собор Александра-Невского.

«ПОБЕГ» С РОДИНЫ

Когда началась революция в 1918 года, документ вместе с регалиями кубанского казачества увозят на хранение в станицу Брюховецкую – так было безопаснее. А через год отправляют еще дальше - сначала в Новороссийск, а затем в Константинополь, откуда ценности потом укатили в Грецию.

- В 1920 году грамоту и казачьи регалии доставили в Белград, где они хранилась в музее до 1941 года, пока не были вывезены немцами. Обнаружить все удалось лишь после окончания войны. И тогда их передали атаману Кубанского казачьего войска в Зарубежье Вячеславу Науменко, который перевёз ценности в США. И только в 1998 году начался процесс возвращения регалий Кубанского казачьего войска домой.

ДОЛГИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Переговоры длились долго, и только через 9 лет регалии вернулись в Россию.

- Грамоту тогда сразу же отправили на реставрацию в Москву, а через несколько месяцев ее привезли в Краснодар в наш музей, - рассказывает историк музея имени Е.Д. Фелицына Юрий Бунин. – Сейчас подлинник находится в особой кладовой в темноте, где постоянно одна и та же температура – 18 градусов и влажность не более 40%. Грамота хранится в специальной папке из бескислотного картона. И чтобы не было повреждений структуры бумаги, не допускается попадание света на нее.

Императрица подписала и документ, в котором было указано, кому сколько платить денег Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

А вот под стеклом в выставочном зале музей лежит точная копия грамоты. Рядом с ней - подлинник росписи годового жалованья и часть реликвий казачьего обихода. Над всем этим величественно располагается портрет Екатерины Великой. Ознакомиться с экспонатами и точной копией жалованной грамоты может любой посетитель музея – выставка работает каждый день, кроме понедельника. Билет стоит до 150 рублей