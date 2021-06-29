Пять главных мифов о КТ

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Миф 1: Оборудование для КТ дает большую лучевую нагрузку

На самом деле при медицинской диагностике, в том числе КТ, невозможно получить облучение, которое бы повредило организму. Однако не рекомендуется проходить компьютерную томографию без назначения врача слишком часто. Любая медицинская процедура должна быть обоснована, в том числе и диагностическая.

Миф 2: КТ нельзя делать с металлическими коронками и протезами

Некоторое время назад протезы с наличием металла, действительно, могли стать причиной искажений на снимке. Но современному оборудованию, например, аппарату Siemens Somatom Emotion 16 в КТ центр CL на Северной, 357, протезы и коронки не мешают проводить исследование.

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Миф 3: Неважно, какой врач будет проводить диагностику - за все отвечает машина

Диагностические технологии развиваются с каждым годом, и КТ обладает высокой точностью. Однако именно врач должен правильно интерпретировать данные, и без высокого профессионализма тут не обойтись. В CL процедуру КТ проводят только высококлассные специалисты с многолетним опытом работы. Это позволяет качественно провести и описать исследование.

Миф 4: МРТ и КТ - это одно и то же

При проведении КТ регистрируется количество рентгеновских лучей, направленных на тело пациента, и количество лучей на выходе. Этот метод позволяет эффективно обследовать твердые ткани, кости, череп. Также на КТ отлично видны ткани с низкой плотностью, например, легкие. Чтобы исследовать мягкие ткани, на КТ нужно использовать йодосодержащий контрастный препарат.

Фото предоставлено CL

Миф 5: КТ делают только при коронавирусной пневмонии

Действительно, в последний год самым популярным исследованием является КТ легких при подозрении на вирусную пневмонию. Однако возможности аппарата гораздо шире. На КТ обследуют головной мозг, позвоночник, органы шеи, грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, костно-суставной системы, сосудов, а также выполняют онкопоиск.

Записаться на КТ в Краснодаре без очереди можно на сайте cl-doctor.ru или по номеру 8-800-700 -40-10 . КТ центр CL находится по адресу: Краснодар, ул. Северная, 357.