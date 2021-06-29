11-летней девочке врачи спасли оторванные в лифте пальцы

Девочка уже пытается писать. Фото: @kkb1

Настоящее чудо сотворили краснодарские медики, проведя серию уникальных операций. Они спасли двигательную функцию пальчиков маленькой девочки из Геленджика.

Все произошло год назад, когда 11-летняя Алиса пошла на прогулку со своей собакой на поводке.

Возвращаясь, Алиса вошла в лифт, а ее жучка решила, что не нагулялась, выскочив за двери. Лифт тронулся, а поводок остался намотан на пальцах правой руки ребенка.

- Ей фактически ампутировало 2 и 4 пальцы. Остались только костные структуры. Мягкие ткани, сосуды, сухожилия были утеряны в момент травмы. Реплантацию пальцев сделать было невозможно, - говорит Сергей Богданов, главный внештатный комбустиолог Краснодарского края.

Ребенка санавиацией экстренно доставили в Краснодар.

Сергей Богданов применил уникальные методики. Фото: @kkb1

В итоге медикам пришлось почти год поэтапно восстанавливать жизнь в пальцах ребенка. Для этого медики применили нестандартные методы, а фактически, заново нарастили ткани и сосуды в них, погрузив пальцы в живот девочке.

- Это было необходимо, чтобы вернуть тканям кровоток, - говорят они.

Пальцы восстановили. Теперь Алиса может, как и раньше, управлять ими.

Она уже пытается писать травмированной рукой и идет на поправку.